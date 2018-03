Wizyta Koreańczyków w Szwecji się przedłużyła





»

Rozmowy, jakie w Sztokholmie prowadzą minister spraw zagranicznych Szwecji Margot Wallstroem i szef MSZ Korei Północnej Ri Jong Ho zostały przedłużone i będą kontynuowane w sobotę. Media spekulują, że mają one przygotować grunt pod spotkanie Trump-Kim Dzong Un.

Ostrożny optymizm w sprawie majowego spotkania z przywódcą Korei Płn. wyraził także w piątek – podczas rozmowy telefonicznej z prezydentem Korei Południowej Mun Dze Inem - prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Prezydenci omówili w niej planowane działania na rzecz "denuklearyzacji Półwyspu Koreańskiego" i zapowiedzieli, że zaangażowanie ich krajów w ten proces musi być warunkowane "konkretnymi działaniami" władz północnokoreańskich.

"Nie jesteśmy naiwni"

Minister Kima przyleciał do Szwecji Minister Spraw... czytaj dalej » "Obaj przywódcy odnoszą się do ostatnich zmian z umiarkowanym optymizmem i uważają, że przyszłość Korei Północnej. mogłaby zacząć się rysować w jaśniejszych barwach, jeśli tylko wybierze ona właściwą drogę" - napisano w oświadczeniu Białego Domu opublikowanym po zakończeniu rozmów.



O przedłużeniu rozmów w Sztokholmie poinformował Reuters. Agencja nie podała żadnych szczegółów dotyczących tematyki rozmów. Wcześniej w piątek szwedzkie MSZ przestrzegało przed nadmiernym optymizmem.



- Nie jesteśmy naiwni. Nie uważamy, że możemy rozwiązać wszystkie problemy świata. W tej chwili potrzebny jest dialog i cieszymy się, że organizujemy to spotkanie - powiedziała w piątek szefowa szwedzkiej dyplomacji Margot Wallstroem.



- Sądzę, że strony (szwedzka i północnokoreańska) zdecydują, jak dalej będą wyglądać nasze rozmowy. Postaramy się wykorzystać naszą rolę i nasze kontakty - dodała.

Wyjątkowa rola Sztokholmu

Najpierw Pekin, potem Sztokholm. Celem rozmowy z USA Minister spraw... czytaj dalej » Szwedzka telewizja SVT ujawniła, że do rozmów z szefem północnokoreańskiej dyplomacji włączono ekspertów ze Sztokholmskiego Międzynarodowego Instytutu Badań nad Pokojem (SIPRI).



Szwecja odgrywa wyjątkową rolę w kontaktach z Koreą Północną z uwagi na to, że ma w Pjongjangu – podobnie jak Rzeczpospolita Polska – swoją placówkę dyplomatyczną.



W zeszłym tygodniu świat obiegła wiadomość, że północnokoreański przywódca Kim Dzong Un poprosił prezydenta Donalda Trumpa o spotkanie za pośrednictwem dwóch dyplomatów południowokoreańskich i przedstawił "wstępne zobowiązanie Korei Północnej do natychmiastowego zaprzestania prób balistycznych i jądrowych". Biały Dom zaakceptował ten plan.



Szczyt USA - Korea Północna miałby się odbyć w maju. Ma go poprzedzić szczyt dwóch Korei w kwietniu.