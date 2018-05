Szwecja bliska zawarcia kontraktu na zakup rakiet Patriot





»

Szwecja może w ciągu kilku tygodni podpisać umowę w sprawie zakupu produkowanych przez amerykańską firmę Raytheon rakiet przeciwlotniczych Patriot - poinformował w środę Reuters, powołując się na szwedzkie władze.

- Prowadzimy obecnie negocjacje z USA w sprawie Patriotów i zwrócimy się teraz do rządu o zezwolenie na podpisanie kontraktu - powiedział Joakim Lewin, przedstawiciel szwedzkiego urzędu zaopatrywania sił zbrojnych FMV.



Umowa, jakiej jeszcze nie było. Pierwsza połowa kluczowego programu Polska podpisała... czytaj dalej » Kontrakt ma mieć na razie wartość około 10 miliardów koron szwedzkich (1,13 miliardów dolarów), ale zawiera opcję rozszerzenia dostaw do łącznie 300 rakiet, co zwiększyłoby całość kosztów do około 3 miliardów dolarów. Rozpoczęcie dostaw spodziewane jest w roku 2021.



Szwedzki rząd ma do 10 sierpnia czas na zatwierdzenie umowy.



W styczniu bieżącego roku Departament Stanu USA wyraził zgodę na zakup przez Szwecję czterech jednostek ogniowych pocisków Patriot wraz ze 100 pociskami MIM-104E i 200 pociskami PAC-3, czego koszt wraz z usługami towarzyszącymi szacuje się na 3,2 miliardy dolarów.

Patrioty też w Polsce

Pod koniec marca szef polskiego MON Mariusz Błaszczak, w obecności między innymi prezydenta Andrzeja Dudy i premiera Mateusza Morawieckiego, podpisał umowę na dostawę amerykańskich zestawów obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej Patriot dla Polski. Będą one podstawą programu obrony powietrznej średniego zasięgu "Wisła".

Za system Patriot, razem z systemem zarządzania polem walki, zapłacimy w tej fazie 4 miliardy 750 milionów dolarów.

Zestawy dla Polski mają być dostarczane w latach 2022-24. Według deklaracji z lipca ubiegłego roku, Polska otrzyma jednostki ogniowe w najnowocześniejszej dostępnej konfiguracji.