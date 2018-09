Media: rosyjscy szpiedzy interesowali się szwajcarskim laboratorium





Szwajcarski dziennik "Tages Anzeiger" poinformował o aresztowaniu w Holandii dwóch Rosjan podejrzewanych o działalność szpiegowską. Obiektem ich zainteresowania miało być ważne szwajcarskie laboratorium, które bada między innymi sprawę zatrucia Skripalów. Obaj zatrzymani zostali odesłani do Rosji.

"Tages Anzeiger" ujawnia, że wydarzenia te rozegrały się wiosną i pisze, że w czasie "nowej zimnej wojny" rosyjscy szpiedzy biorą na cel także Szwajcarię. Powołując się na ustalenia własne i holenderskiej gazety "NRC Handelsblad", szwajcarski dziennik informuje, że obiektem zainteresowania dwóch rosyjskich agentów było państwowe laboratorium w mieście Spiez (kanton Berno), specjalizujące się w problematyce ochrony przed bronią masowego rażenia – atomową, biologiczną i chemiczną.

"Nasza wizja: świat bez broni masowej zagłady" – podkreśla na swym portalu laboratorium w Spiez, którego eksperci uczestniczyli w ostatnich miesiącach m.in. w badaniach dotyczących użycia broni chemicznej w Syrii oraz w wyjaśnianiu zamachu w brytyjskim Salisbury na byłego oficera rosyjskiego wywiadu wojskowego Siergieja Skripala.

Część dużej akcji kontrwywiadowczej

"Tages Anzeiger" przyznaje, że bliższe okoliczności aresztowania Rosjan w Hadze nie są znane. Wiadomo jedynie, że była to część dużej operacji kontrwywiadowczej wielu służb europejskich i że szwajcarski wywiad NDB odgrywał w tym kluczową rolę. Potwierdziła to rzeczniczka NDB, ujawniając, że służba ta współpracowała "ze swymi brytyjskimi i holenderskimi partnerami", wnosząc wkład "w udaremnienie nielegalnych działań przeciwko istotnej szwajcarskiej infrastrukturze".



"Tages Anzeiger" pisze, że nie udało mu się ustalić, dlaczego aresztowanych w Hadze Rosjan odesłano do Rosji, zamiast przekazać ich holenderskiemu wymiarowi sprawiedliwości lub wydać ich Szwajcarii. Nie przedostało się też do wiadomości publicznej, co konkretnie Rosjanie ci robili w Holandii. Dziennik zwraca w tym kontekście uwagę, że w Hadze znajduje się siedziba Organizacji ds. Zakazu Broni Chemicznej (OPCW).