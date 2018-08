Asfalt parzy łapy w upale. Policja zakłada psom buty

Foto: Stadtpolizei Zürich Video: OTOZ Animals Zielona Góra

Kolczatka zrywała mu skórę. Pies został odebrany właścicielom

15.07. | Kolczatka, która przypięto mu do szyi, omal nie poderżnęła mu gardła i nie odcięła uszu. Mimo to właściciele nie zabrali go do weterynarza. Cierpienia psa przerwała interwencja "Animalsów". Cukiereczek został odebrany właścicielom i walczy teraz o powrót do zdrowia.

