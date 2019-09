Szła po schodach, została zaatakowana nożem. Do zabójstwa przyznał się mąż

My uważamy, że jest to złe rozwiązanie. Dojdzie do sytuacji, że emerytury będą pobierały osoby, które będą miały je w wysokości 20-30 tysięcy złotych - tak o zniesieniu limitu 30-krotności składek na ZUS mówi szef Solidarności Piotr Duda. Rozwiązanie krytykuje też Cezary Kaźmierczak ze Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. czytaj dalej »