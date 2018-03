Sznur samochodów autostradą pod prąd. "Zbiorowy idiotyzm"

Przynajmniej dwa kilometry miał sznur samochodów, jadących pod prąd na autostradzie A4 - mówi pan Jarosław, autor nagrania, które dostaliśmy na Kontakt 24. Kierowcy nie zamierzali czekać, aż droga zostanie odblokowana, zawrócili i pasem awaryjnym podążali do zjazdów.

W poniedziałek wieczorem, około godziny 21, ciężarówka z przyczepą pełną farb i rozpuszczalników uderzyła w bariery i przewróciła się. Ładunek wysypał się na na wszystkie pasy obu nitek autostrady.

- Ciągnik wylądował na jezdni w stronę Wrocławia, natomiast przyczepa na pasie w kierunku Opola - relacjonował Krzysztof Gielsa, oficer prasowy straży pożarnej w Oławie.

Farby i rozpuszczalniki na autostradzie. Kilka godzin utrudnień Samochód... czytaj dalej » A4 na 171. kilometrze była całkowicie zablokowana w obie strony. Tworzyły się ogromne korki.

Kilkukilometrowy sznur

Większość kierowców czekała, aż służby posprzątają chociaż część drogi i jednym pasem puszczą stojące samochody. Jednak niektórym z nich najwidoczniej śpieszyło się bardziej niż reszcie. Na nitce w kierunku Wrocławia auta zaczęły zawracać i pasem awaryjnym jechać pod prąd. Uwiecznił to na filmie pan Jarosław.

- Kiedy wjeżdżałem na autostradę i zobaczyłem te samochody, to zgłupiałem, że to ja jadę w złym kierunku. Ktoś osobówką nawet próbował się wepchać na zjazd, którym wjeżdżałem na A4. Szybko zorientowałem się, że to inni jadą pod prąd. Ten sznur ciągnął się przynajmniej dwa kilometry, a pewnie i dalej. Pierwszy raz się spotkałem z czymś takim - opowiada autor filmu.

- A co jeśli musiałaby tam wjechać karetka? Zrobienie korytarza życia nie byłoby możliwe. Zbiorowy idiotyzm - dodaje pan Jarosław.

Policja potwierdza, że dostawała zgłoszenia o samochodach jadących pod prąd.

- Tak nie powinno być, kierowcy popełnili wykroczenia. Będziemy próbować ustalić kierujących samochodami, którzy jechali pod prąd i wtedy ukarać ich mandatami - mówi Alicja Jędo, oficer prasowy oławskiej policji.

Korytarz życia

Autor nagrania, pan Jarosław, celnie zwrócił uwagę na potencjalne problemy z utworzeniem korytarza życia w takiej sytuacji. Jego słowa zbiegły się z kampanią społeczną, która została przygotowana przez dolnośląskie służby ratunkowe. W środę ich przedstawiciele zaprezentowali film "Korytarz życia", który ma zwrócić uwagę na bezpieczeństwo na drogach. Kampania ma poszerzać świadomość kierowców, pokazać, w jaki sposób powinni zachowywać się w razie konieczności utworzenia korytarza. Oto kilka zasad:

Jeśli widzisz, że droga zaczyna się korkować - zjedź na bok pasa.

Nie czekaj do czasu, aż usłyszysz sygnał karetki, zjedź od razu, pozostawiając między autami przestrzeń umożliwiającą przejazd służbom ratunkowym.

W przypadku, gdy autostrada ma dwa pasy, kierowcy na lewym zjeżdżają zawsze - na lewo, kierowcy na pozostałych pasach - na prawo. Nawet jeśli miałbyś najechać na pas awaryjny.

W ten sposób tworzy się szeroki pas, którym służby ratunkowe mogą dojechać do poszkodowanych i poruszać się w obu kierunkach.

