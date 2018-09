"Potrzebujemy wielu osób, ale tylko fajnych". Szlachetna Paczka szuka wolontariuszy

Video: tvn24

Kto może zostać wolontariuszem Szlachetnej Paczki

12.09 | Wolontariat w Szlachetnej paczce to nie tylko pomaganie innym, to również możliwość rozwoju zawodowego. Ksiądz Jacek Stryczek pomysłodawca Szlachetnej Paczki opowiadał w Wstajesz i Wiesz w TVN24 o przemianie jaka może zajść w człowieku, który przystąpi do akcji. „Zapraszam wszystkich, który chcieliby zmienić siebie, aby rekrutować się do naszego wolontariatu w Szlachetnej Paczce i w Akademii Przyszłości, potrzebujemy jeszcze wiele osób, ale co ważne tylko fajnych.”

»