Trwa nabór wolontariuszy do Szlachetnej Paczki

Foto: tvn24 | Video: tvn24 Szlachetna Paczka szuka wolontariuszy

Mimo że kojarzy się z okresem świątecznym, Szlachetna Paczka trwa przez cały rok. Właśnie rozpoczął się nabór na wolontariuszy, tak zwanych "SuperW". Pomóc może każdy.

- W tym momencie zaczynamy pracować, żeby w grudniu paczki dotarły do rodzin. Poszukujemy 900 liderów społecznych, osób, które działają w lokalnej społeczności lub chcą taką działalność rozpocząć. Szukamy ludzi, którzy umieją lub chcą nauczyć się zarządzać projektami i zespołami - tłumaczy Joanna Sadzik, dyrektor Szlachetnej Paczki.

Jak wygląda rekrutacja?

Osoba chcąca zostać wolontariuszem przechodzi czterostopniowy proces rekrutacji, a następnie proces wdrożeniowy. - Ma jednodniowe szkolenie i zalicza kursy e-learningowe, by dowiedzieć się, na czym polega mądra pomoc - mówi jedna z wolontariuszek Szlachetnej Paczki.

Jak opisuje Joanna Sadzik, wolontariusze odwiedzają rodziny, zaprzyjaźniają się z nimi i poznają je dogłębnie, by do listopada uzyskać "pewność, że to ta rodzina, której warto pomóc i dla której pomoc będzie skuteczna i dedykowana".

Czym jest Szlachetna Paczka?

Zadaniem wolontariuszy Szlachetnej Paczki jest dotarcie do osób dotkniętych losem, w ciągu roku od momentu, w którym w ich życiu nastąpiło załamanie. Wolontariusze szczególną uwagę zwracają na historię rodziny i przyczyny trudnej sytuacji, a także na jej postawę - czy podejmuje jakieś kroki, by zmienić swoją sytuację. Rodzina, która zostaje włączona do inicjatywy, to często rodzina wielodzietna, z chorym lub niepełnosprawnym dzieckiem, czy taka, w której wydarzył się nieszczęśliwy wypadek.

Jak inicjatywa pisze na swojej stronie internetowej, Szlachetna Paczka "dociera do prawdziwej biedy – tej ukrytej, która podejmuje walkę z trudnościami, a nie roszczeniowej i bez inicjatywy".

Wolontariusze odwiedzają rodziny do końca listopada, by podczas tak zwanego "weekendu cudów", który przypada w grudniu, dostarczyć paczki do magazynów, a następnie do potrzebujących rodzin.

Szczegółowe informacje o tym, jak zrobić paczkę dla potrzebujących, można znaleźć na stronie internetowej Szlachetnej Paczki.

Autor: aw//plw