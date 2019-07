Nastolatka chciała zrobić kawał. W efekcie uruchomiła międzynarodową akcję policji

Robert Lewandowski przygotowuje się z Bayernem Monachium do nowego sezonu. Zainauguruje go meczem o Superpuchar Niemiec z Borussią Dortmund, a później będzie faworytem do obrony mistrzostwa kraju. - Wszyscy oczekują, że jakiś inny zespół w końcu zdobędzie tytuł - przyznał napastnik Bawarczyków w wywiadzie dla APTN. zobacz więcej »