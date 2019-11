Premier Szkocji zapowiada wniosek o nowe referendum niepodległościowe

"Cokolwiek by się nie stało, to wielkie święto demokracji". Przegląd prasy w Londynie

Video: tvn24

18.09 | Brytyjskie gazety podkreślają, że oto historia dzieje się na naszych oczach. Pierwsze strony gazet przypominają o szkockim referendum. "Financial Times" pisze o punkcie zwrotnym w historii Wielkiej Brytanii. "Times" dzień referendum porównuje do D-Day. "Independent" analizuje 307 lat historii Wielkiej Brytanii i zapewnia " cokolwiek by się nie stało, to wielkie święto demokracji"

