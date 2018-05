Szkocja wprowadza minimalną cenę alkoholu. Cel: mniej zgonów

01.05 | Szkocja we wtorek jako jeden z pierwszych państw na świecie wprowadziła minimalną cenę alkoholu. Nowe regulacje mają służyć oprawie zdrowia publicznego podnosząc cenę, a w ten sposób zmniejszając dostępność do dotąd tanich i mocnych trunków.

