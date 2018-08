Tym wspomina Miecugowa. "Poczułem się jak Coppola, jak Tarkowski, jak Wajda"

Video: tvn24

Tym wspomina Miecugowa

26.08.2018 | Był wybitnym dziennikarzem, ale ciągle chciał więcej, szukał nowych wyzwań. Jednym z takich było zagranie w filmie Stanisława Tyma. - Kiedy usłyszałem to, co on mówi, to myślałem, że śnię. Poczułem się jak Coppolla, jak Tarkowski, jak Wajda. Grzesiek do mnie podszedł i powiedział, że ma prośbę - zapytał czy mogę obsadzić go w swoim filmie w jakiejś, choć małej rólce - tak rok po śmierci Grzegorza Miecugowa wspominał go w "Szkle Kontaktowym" na antenie TVN24 znany reżyser.

»