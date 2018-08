Szklany most nad przepaścią. Pod nim wodospady, drzewa i morze chmur

Foto: CNN | Video: [2018 Cable News Network All Right Reserved]

158 metrów nad ziemią i prześwitujące dno. W Chinach wybudowano kolejny szklany most. Tym razem konstrukcja stanęła w prowincji Liaoning i jest to najdłuższy wiszący most na północy Chin. Łączy dwa klify nad kanionem w malowniczym parku, skąd odwiedzający mają panoramiczny widok na wodospady, kolorowe drzewa i morze chmur. Konstrukcja ma długość około 369 metrów. Most jest szeroki na trzy metry i udźwignie jednocześnie 800 osób. Na uroczystym otwarciu pojawiło się ponad 10 tysięcy ludzi z całego świata.