Taśmy, paszporty i oskarżenia. Węgry grożą Ukrainie

Video: tvn24

Orban upomina się o autonomię zakarpackich Węgrów

13.05 | Prorosyjscy separatyści chcą przejąć niektóre regiony na wschodzie Ukrainy. Kijów się broni, walki trwają, a bilans strat po obu stronach rośnie. Tym razem pod Krematorskiem w pułapkę wpadają i giną ukraińscy żołnierze. Jest sześciu zabitych i ośmiu rannych. Oliwy do ogania dolewa Zachód - a konkretnie stanowisko Wiktora Orbana, który wykorzystuje słabość Kijowa i żąda autonomii dla zakarpackich Węgrów. Jak duże są jego oczekiwania i co na to Unia Europejska?

