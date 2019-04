Broniarz: rząd zaproponował rozwiązanie, które jest groźne dla systemu oświaty

Video: tvn24

Ścigaj: boli mnie, że zmiany w ważnych problemach dokonuje...

07.04 | Zapowiadany strajk nauczycieli podniósł temperaturę rozmowy polityków w "Kawie na ławę" w TVN24. - To, co zaproponowaliście, dokładnie pokazuje, jaką prowadzicie politykę: cyniczną, partyjną, a nie państwową - wskazywał Adam Szłapka (Nowoczesna), oceniając zapowiedzi z sobotniej konwencji PiS i zwracając się do europosła tej partii Ryszarda Czarneckiego. - To był po prostu policzek dla nauczycieli - argumentował. - To słowa niedopuszczalne w debacie publicznej - odpowiedział Szłapce Czarnecki.

»