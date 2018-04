Szef węgierskiej dyplomacji krytykuje OBWE

Z punktu widzenia racjonalnej analizy to Modlin ma największe szanse, żeby w najbliższych latach przejąć ruch z Lotniska Chopina - mówił w programie "Bilans" Marcin Danił, wiceprezes do spraw korporacyjnych lotniska w Modlinie. Tłumaczył, że Modlin posiada infrastrukturę, na którą Radom musi wydać 400 milionów złotych. - My już to mamy. Po co wydawać dwa razy te same pieniądze publiczne - pytał. czytaj dalej »