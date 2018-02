Szef węgierskiej dyplomacji: bronimy europejskich wartości





»

19.02.2018 | Viktor Orban: grozi nam natomiast... Foto: PAP/EPA Video: Anna Czerwińska / Fakty z zagranicy TVN24 BiS 19.02.2018 | Viktor Orban: grozi nam natomiast... Zdaniem Viktora Orbana trzeba chronić nie tylko Budapeszt, ale i całą Europę środkową od złych wpływów Berlina, Paryża czy Brukseli. Przede wszystkim chodzi o zagrożenie imigrantami, ale nie tylko. Orban usiłuje przekonać, że zachodni przywódcy nie rozumieją, co się dzieje na kontynencie i, jeśli im się na to pozwoli, doprowadzą nie tylko do upadku chrześcijaństwa, ale w ogóle całej kultury i tożsamości swoich narodów. Do tej pory Orban mówił "nie" imigrantom, teraz mówi to samo Zachodowi. Materiał "Faktów z Zagranicy" TVN24 BiS. zobacz więcej wideo »

"Mam wielki żal do polskiej centroprawicy, która przez lata... Foto: PAP/EPA Video: Fakty z zagranicy TVN24 BiS "Mam wielki żal do polskiej centroprawicy, która przez lata... - Antyzachodni zwrot władz węgierskich nie jest abstrakcyjny. On się wiąże z bardzo konkretnymi interesami, które wiążą Węgry z Moskwą, i z bardzo dużą sympatią dla rządu Putina - mówił w "Faktach z Zagranicy" TVN24 BiS Adrian Zandberg z Partii Razem. Skomentował w ten sposób przemowę premiera Węgier, w której Orban wskazał Zachód jako źródło "niebezpieczeństwa". - Mam wielki żal do polskiej centroprawicy, która przez lata Orbana hodowała - oświadczył Zandberg, wskazując, że Donald Tusk należał do tej samej grupy w europarlamencie co Orban. - Cynizm Orbana spotkał się z cynizmem innych polityków centroprawicy europejskiej - dodał, podkreślając, że "dziś płacimy za to cenę". zobacz więcej wideo »

Foto: PAP/EPA | Video: Anna Czerwińska / Fakty z zagranicy TVN24 BiS Viktor Orban o zagrożeniu imigrantami (materiał "Faktów z zagranicy" z 19 lutego)

Obrona wartości europejskich oznacza utrzymanie bezpieczeństwa Europy – oświadczył we wtorek szef węgierskiej dyplomacji Peter Szijjarto w reakcji na słowa ministra spraw zagranicznych Luksemburga Jeana Asselborna, który porównał premiera Węgier Viktora Orbana do dyktatora.

Viktor Orban: grozi nam natomiast niebezpieczeństwo z Zachodu Zdaniem Viktora... czytaj dalej » Szijjarto oświadczył, że Węgry bronią europejskich wartości. Tłumaczył, że obrona europejskich wartości oznacza respektowanie europejskich porozumień, a więc także układu z Schengen i konwencji dublińskiej, dotyczącej zasad przyznawania wniosków o azyl.

- Obrona wartości europejskich oznacza utrzymanie bezpieczeństwa Europy i służy mu to, gdy Węgry bronią swoich granic i nie wpuszczają nielegalnych imigrantów – przekonywał.



Ponadto - jak wskazał - obrona europejskich wartości oznacza też obronę cywilizacji europejskiej. - Musimy obronić chrześcijańskie tradycje, chrześcijańskie dziedzictwo Europy - wskazał.



Jak ocenił, ten, kto krytykuje posunięcia Węgier w sferze ochrony granic, ten chce podkopać bezpieczeństwo Węgrów.



Gdybyśmy nie bronili granicy Węgier, "przewaliłoby się" przez nasz kraj nie 400 tys. nielegalnych imigrantów, tylko kilka milionów – oświadczył.



Odnosząc się do słów Asselborna powiedział też, że chodzi tu o spór dwóch rządów, między którymi różnica zdań w kwestii imigracji jest naturalna, gdyż Luksemburg ma rząd proimigracyjny, a Węgry – przeciwny imigracji. Spór ten będzie trwał według Szijjarto jeszcze przez długi czas. - Można więc liczyć się z tym, że będzie jeszcze parę starć - dodał.

Porównał Orbana do dyktatora

Szef MSZ Luksemburga żąda "opcji atomowej" wobec Węgier. Orbana porównuje do "dyktatora" Minister spraw... czytaj dalej » Minister spraw zagranicznych Luksemburga Jean Asselborn w wypowiedzi dla niemieckiego dziennika "Tagesspiegel" porównał Orbana do dyktatora i wezwał do uruchomienia wobec Węgier procedury z artykułu 7 Traktatu UE.



Wypowiedź Asselborna dotyczyła - jak pisze "Tagesspiegel" - niedzielnego przemówienia Orbana w parlamencie, w którym podsumował ostatni rok rządów jego partii Fidesz, a o przyjaznych wobec migracji organizacjach pozarządowych powiedział, że ci, którzy nie zrezygnują ze swych niebezpiecznych planów, będą mieli zakaz działalności.



"To stanowisko pasuje do dyktatora, dla którego ważniejsze jest utrzymanie władzy niż przyzwoitość polityczna" - powiedział Asselborn dziennikowi.

"Europa nawet nie zauważy, że jest zajmowana"

Nawiązując w swoim wystąpieniu do migracji, Orban nakreślił dla Europy mroczne scenariusze - pisze gazeta, przywołując słowa premiera: "Narody przestaną istnieć, Zachód zginie, a tymczasem Europa nawet nie zauważy, że jest zajmowana". Jego zdaniem, podczas gdy wielkie miasta islamizują się, chrześcijaństwo jest dla Europy jedyną nadzieją.



Zdaniem Asselborna takie jednostronne podejście do islamu narusza zasadę wolności religijnej, zakotwiczonej w traktatach UE, a Węgry zmierzają "w kierunku kraju, który utracił kompas godności ludzkiej".



Węgry: imigrantów znacznie mniej, ale stan kryzysowy przedłużony Rząd Węgier... czytaj dalej » UE musi w reakcji na te wypowiedzi uruchomić wobec Węgier procedurę z artykułu 7 Traktatu UE – uznał szef dyplomacji Luksemburga. "Europa musi powstać i wyrazić swoje oburzenie", a wysoki komisarz Narodów Zjednoczonych ds. praw człowieka powinien zdać sprawę na temat sytuacji na Węgrzech Radzie Praw Człowieka ONZ - powiedział.

Pakiet trzech ustaw antyimigracyjnych

We wtorek parlament węgierski rozpoczął debatę nad pakietem trzech ustaw antyimigracyjnych, z których jedna dałaby ministrowi spraw wewnętrznych prawo do zakazywania działalności organizacji pozarządowych, wspierających migrację i stanowiących "zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego".



Organizacja Narodów Zjednoczonych określiła w piątek jedną z proponowanych ustaw jako "zamach na prawa człowieka" i zaapelowała do rządu w Budapeszcie o utrzymanie prawa do wolności stowarzyszania się.