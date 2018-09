"Małostkową zemstą na Węgrzech" i "decyzją osiągniętą dzięki oszustwu" nazwał przegłosowanie w środę w Parlamencie Europejskim rezolucji uruchamiającej artykuł 7 traktatu unijnego wobec Węgier szef dyplomacji tego państwa. Peter Szijjarto przedstawił to stanowisko po posiedzeniu rządu na konferencji prasowej w Budapeszcie.

Szijjarto zapowiedział też zawetowanie każdej propozycji, która oznaczałaby sankcje przeciw Polsce.

- Dzisiejsza decyzja Parlamentu Europejskiego jest niczym więcej jak małostkową zemstą proimigracyjnych polityków wobec Węgier - oświadczył po posiedzeniu rządu.

Parlament Europejski uruchamia artykuł 7 wobec Węgier Parlament... czytaj dalej » Wyraził również przekonanie, że "decyzja została podjęta dzięki oszustwu", gdyż przy liczeniu głosów nie wzięto pod uwagę głosów wstrzymujących się, ignorując - według niego - jednoznaczne zapisy traktatów unijnych. Zapowiedział przy tym poszukiwanie prawnych sposobów podważenia wyników głosowania.

- Konsultowaliśmy się z polskimi przyjaciółmi i zapewniliśmy się nawzajem, że będziemy się sprzeciwiać i zawetujemy każdą propozycję, która oznaczałaby jakiekolwiek sankcje bądź wystąpienie przeciw drugiej stronie - oświadczył minister.

- Uważamy za podwójne standardy procedurę UE, która toczy się przeciw Polsce, a o dzisiejszym głosowaniu [w Parlamentu Europejskiego w sprawie Węgier - przyp. red.] wyraziłem się już jasno, tak więc my Węgrzy i Polacy zawsze możemy na siebie liczyć - powiedział Szijjarto.

Jak ocenił, środowe głosowanie jest kolejnym dowodem na to, że w Parlamencie Europejskim politycy proimigracyjni są w zdecydowanej większości. Dodał, że są oni w większości także w Europejskiej Partii Ludowej (EPL), do której należy rządzący na Węgrzech Fidesz.

Mimo to - jak zapewnił Szijjarto - Fidesz nie chce wystąpić z EPL. Jak oświadczył, "w EPL są bardzo duże podziały odnośnie imigracji", ale Węgry walczą, aby to ich stanowisko było popierane w EPL przez większość. - Chcielibyśmy, aby EPL powróciła na drogę chrześcijańsko-demokratyczną, która zachowanie europejskiej tożsamości i przywiązanie do tradycji chrześcijańsko-demokratycznych wypisała na swoich sztandarach. Będziemy o to walczyć także w przyszłości - oznajmił.

Szijjarto: przyjęcie rezolucji zemstą na Węgrach

Verhofstadt do Orbana: Pan nie jest Węgrami. Naród to dużo więcej niż pan Deputowani... czytaj dalej » Według ministra poprzez środowe głosowanie "ujawnił się też zamiar stworzenia koalicji po majowych wyborach [do Parlamentu Europejskiego - przyp. red.] w przyszłym roku między tymi grupami liberałów, lewicy i EPL, które teraz potępiają Węgry". Jego zdaniem celem tej proimigracyjnej formacji będzie prowadzenie przez Unii Europejskiej proimigracyjnej polityki także po wyborach.

Jego zdaniem, przyjmując dokument, potępiono Węgrów za to, że "udowodnili, że migracja nie jest procesem potrzebnym i można ją powstrzymać".

Szijjarto dodał, że rezolucja jest pełna wierutnych kłamstw i stanowi "proimigracyjny akt oskarżenia" wobec Węgier. Jak powiedział, znalazło się w niej 69 stwierdzeń, z których 13 dotyczy spraw już rozwiązanych, przez co można wysnuć wniosek, że nie warto dochodzić do porozumienia z instytucjami unijnymi, bo inna instytucja w każdej chwili może daną sprawę otworzyć na nowo. Dodał, że ponadto w przypadku 19 twierdzeń nadal trwa dialog i konsultacje, a 37 jest kłamliwych i pozbawionych podstaw.