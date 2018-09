Planowane demonstracje i fala krytyki. Szef MSZ broni wizyty Erdogana w Niemczech

Foto: Inga Kjer/Photothek/Getty Images Video: Reuters TV

Prezydent Recep Tayyip Erdogan planuje wizytę w Niemczech

16.09 | Zaplanowana na 28 i 29 września wizyta Erdogana w Berlinie będzie jego pierwszą oficjalną podróżą do Niemiec od czterech lat. Turecki szef państwa ma następnie pojechać do Kolonii. Nie jest jeszcze wiadomo - podkreśla dpa - czy wygłosi tam przemówienie do licznej mniejszości tureckiej w Niemczech.

