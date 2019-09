Szef MSZ Iranu o "wojnie na pełną skalę"





Mohammad Dżawad Zarif, minister spraw zagranicznych Iranu, ostrzegł w czwartek w rozmowie z telewizją CNN, że atak zbrojny USA lub Arabii Saudyjskiej na jego kraj przerodzi się w "wojnę na pełną skalę".

- Mówię bardzo poważnie, że nie chcemy wojny, nie chcemy angażować się w konfrontację militarną (...). Ale bez mrugnięcia okiem będziemy bronić naszego terytorium - powiedział Mohammad Dżawad Zarif, minister spraw zagranicznych Iranu w rozmowie z CNN.

"Usiłują podstępnie wciągnąć Donalda Trumpa w wojnę"

"Wojna na pełną skalę"

Zapytany przez CNN, jakie będą konsekwencje ewentualnego ataku na Iran ze strony USA czy Arabii Saudyjskiej, odpowiedział: "Wojna na pełną skalę".



Jednocześnie na Twitterze wyraził opinię, że oskarżenia przedstawicieli USA i ich sojuszników, jakoby ataki na instalacje naftowe w Arabii Saudyjskiej były "aktem wojny", są podstępną próbą wciągnięcia w wojnę prezydenta USA Donalda Trumpa. "Pozostałości Zespołu B ("ambitni sojusznicy") usiłują podstępnie wciągnąć Donalda Trumpa w wojnę" - napisał szef irańskiej dyplomacji.

Już w przeszłości Zarif wielokrotnie mówił, że tzw. Zespół B (ang. B Team), do którego zalicza m.in. premiera Izraela Benjamina Netanjahu czy następcę saudyjskiego tronu księcia Muhammada ibn Salmana, może sprowokować Trumpa do wywołania konfliktu z Iranem. "W ich własnym interesie powinni się modlić, by nie dostali tego, o co zabiegają" - przestrzegł szef irańskiej dyplomacji.

To reakcja m.in. na wypowiedź sekretarza stanu USA Mike'a Pompeo, który sobotnie ataki w Arabii Saudyjskiej nazwał "aktem wojny". "Niosące zagrożenia zachowanie Iranu nie będzie tolerowane" - napisał na Twitterze.

Atak na rafinerie

Celem sobotnich ataków były instalacje naftowe w Bukajk i Churajs na wschodzie Arabii Saudyjskiej. Do ich przeprowadzenia przyznali się sprzymierzeni z Iranem Huti, co zdaniem Teheranu miało być "ostrzeżeniem" dla Saudyjczyków, dowodzących koalicją walczącą w Jemenie z tymi bojownikami od 2015 roku. Władze Arabii Saudyjskiej i USA o atak oskarżają jednak Iran. Ten zarzuty odpiera. Trwa międzynarodowe dochodzenie.



W środę, by omówić wspólne działania po atakach, Pompeo spotkał się z księciem Muhammadem. Zdaniem następcy tronu "atak na instalacje koncernu Aramco miał na celu naruszenie systemu bezpieczeństwa w regionie i zaszkodzenie płynności dostaw surowca w ramach gospodarki światowej".



W odpowiedzi na ataki Trump podjął decyzję o wprowadzeniu kolejnych sankcji wobec Iranu, szczegóły jednak mają jeszcze zostać podane. Amerykańska telewizja NBC News nie wykluczała, że w reakcji na ataki Waszyngton może użyć siły, ale według źródeł stacji Trump ma "poszukiwać skoncentrowanej odpowiedzi, która nie wciągnęłaby USA w większy konflikt zbrojny z Iranem".

Źródło: Google Maps Zaatakowana rafineria znajduje się w mieście Bukajk na wschodzie Arabii Saudyjskiej