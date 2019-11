"Zamiast się pogrążać, USA powinny powrócić do umowy nuklearnej"





»

Szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych Iranu Mohammad Dżawad Zarif napisał w piątek na Twitterze, że Stany Zjednoczone powinny powrócić do porozumienia nuklearnego z 2015 roku. Podkreślił, że nowe amerykańskie sankcje nałożone na Teheran świadczą o porażce dotychczasowej polityki Waszyngtonu.

"Zamiast się pogrążać, USA powinny porzucić chybioną politykę i powrócić do JCPOA (umowy nuklearnej – red.)" - zatweetował Zarif.



Subjecting construction workers to #EconomicTerrorism only manifests maximum failure of ”maximum pressure”.



US can sanction every man, woman & child but Iranians will never submit to bullying.



Rather than dig itself deeper, US should abandon failed policies & return to #JCPOA. — Javad Zarif (@JZarif) 1 listopada 2019





Waszyngton chce zwiększać presję na Iran. Netanjahu: zachęcam, by zrobić o wiele więcej W związku z... czytaj dalej » W czwartek USA nałożyły kolejne sankcje na Iran. Jak ogłosił Departament Stanu, nowe restrykcje objęły irański sektor budowlany oraz sprzedaż do Iranu materiałów, które kraj ten może wykorzystać w programach nuklearnym i zbrojeniowym.

Objęcie sankcjami pracowników sektora budowlanego świadczy o "maksymalnej klęsce (amerykańskiej strategii wywierania) maksymalnej presji" - ocenił w piątek Zarif.

"USA mogą nałożyć sankcje na każdego mężczyznę, każdą kobietę i dziecko, ale Irańczycy nigdy nie dadzą się zastraszyć" - podkreślił szef irańskiej dyplomacji.

USA wycofują się z porozumienia nuklearnego

Po jednostronnym wycofaniu się USA w 2018 roku z porozumienia nuklearnego, zawartego przez sześć światowych mocarstw z Iranem, Stany Zjednoczone przywróciły bardzo surowe sankcje gospodarcze na Iran.

Administracja prezydenta USA Donalda Trumpa prowadzi wobec Iranu kampanię "maksymalnej presji", starając się zmusić ten kraj do zawarcia nowego porozumienia, które obejmowałoby również jego program rakietowy i działania w regionie.

Źródło: PAP/Reuters Irański program nuklearny

Pozostali sygnatariusze umowy atomowej - Chiny, Rosja, Wielka Brytania, Francja, Niemcy i Unia Europejska - niejednokrotnie potwierdzali chęć utrzymania porozumienia w mocy.

Irański rząd wprawdzie deklaruje gotowość do rozmów, ale zapowiedział też, że jeśli nie otrzyma zezwolenia na eksport swojej ropy, co 60 dni będzie ograniczał swoje zobowiązania wynikające z porozumienia.

Źródło: PAP Irański program nuklearny