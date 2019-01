Szef MSWiA zlecił kontrolę w gdańskiej policji

Video: tvn24

Patryk Jaki o sprawcy ataku na Adamowicza

17.01 | - Gdyby sąd dał odpowiednio wysoką karę, taką jaką pewnie by dostał przestępca w większości państw, to dzisiaj nie mielibyśmy problemu - powiedział Patryk Jaki. Stwierdził, że teraz "sędzia powinien wytłumaczyć, dlaczego dał taki niski wyrok". - Jeżeli państwo uważacie, że wszystkich da się zresocjalizować, to przepraszam, ale w żadnym państwie świata nie da się tego zrobić - zwrócił się do dziennikarzy.

