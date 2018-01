Szef Lasów Państwowych odwołany





Minister środowiska Henryk Kowalczyk odwołał w czwartek Konrada Tomaszewskiego z funkcji dyrektora generalnego Lasów Państwowych - poinformował rzecznik resortu środowiska Aleksander Brzózka.

Rzecznik resortu nie poinformował kto będzie zastępcą Tomaszewskiego.

Według źródeł PAP zbliżonych do rządu, zastąpił go Andrzej Konieczny, czyli dotychczasowy wiceminister środowiska. Konieczny był pełnomocnikiem ds. Puszczy Białowieskiej.

Konrad Tomaszewski pełnił funkcję dyrektora generalnego Lasów Państwowych od 17 listopada 2015 roku. Został powołany przez ówczesnego ministra środowiska Jana Szyszkę.

Tomaszewski ukończył Wydział Leśny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Poprzednio szefował Lasom Państwowym w latach 1998–2001.

W ostatnich latach pracował jako kierownik Zespołu ds. Standaryzacji i Ocen w Ośrodku Rozwojowo-Wdrożeniowym LP w Bedoniu. Był współzałożycielem Solidarności Leśnej oraz jednym z głównych autorów ustawy o lasach z 28 września 1991 roku.

Popierał decyzje Szyszki

Tomaszewski był bliskim współpracownikiem odwołanego ministra środowiska Jana Szyszki. Popierał jego działania w sprawie wycinki w Puszczy Białowieskiej.

Podobnie jak Szyszko był zwolennikiem czynnej ochrony w puszczy. Podkreślał wielokrotnie, że zmniejszenie w 2011 roku etatów rębnych w Puszczy Białowieskiej doprowadziło do niekontrolowanej i masowej gradacji kornika drukarza. Ona z kolei spowodowała zamieranie setek tysięcy świerków i zanik cennych gatunków i siedlisk przyrodniczych w Puszczy Białowieskiej.



- Trzeba taki nowotwór, taką chorobę nowotworową przerywać i to się przerywa metodami gospodarki leśnej. Tak robiono przez dziesiątki lat, do kiedy zapanowała moda na ekocentryzm i stawianie ponad wszystko różnorodności biologicznej przy założeniu, że gospodarka leśna jest szkodliwa - mówił na jednej z konferencji prasowych Tomaszewski.

W listopadzie brał udział w wiecu poparcia dla Szyszki przed Sejmem.

- Bogactwo Puszczy Białowieskiej jest efektem działalności człowieka. Dowodzi to, iż nie mają racji ci, którzy mówią, że należy unieczynnić ochronę przyrody, że należy zdecydować się jedynie na bierną ochronę. Dzięki koegzystencji ochrony czynnej i biernej, mamy taką różnorodność, jaką mamy - mówił.

W listopadzie po decyzji Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o natychmiastowym zaprzestaniu wycinki w Puszczy Białowieskiej wraz z ówczesnym ministrem środowiska przekonywali na konferencji prasowej, że działania prowadzone w puszczy przez leśników są zgodne z prawem UE, jak i postanowieniem Trybunału.

Promował leśne gospodarstwa węglowe

Tomaszewski w trakcie swojego urzędowania promował również tzw. leśne gospodarstwa węglowe, które mają być sposobem na walkę ze zmianami klimatycznymi. Chodzi o dodatkowe pochłanianie dwutlenku węgla przez las poprzez odpowiednie gospodarowanie lasem m.in. dosadzanie nowych drzew. Za rządów Tomaszewskiego taki pilotaż został rozpoczęty w kilkunastu nadleśnictwach. Uruchomiony został też specjalny portal do handlu takimi emisjami CO2 pochłoniętymi przez las.