Komendant główny wznawia wypłaty dodatków dla policjantów

Komendant Główny Policji Jarosław Szymczyk poinformował w poniedziałek, że wznawia wypłaty wydatków osobowych dla policjantów. Zapewnił, że pieniądze na ten cel nie są zagrożone. Zarząd Główny NSZZ Policjantów uważa, że wznowienie wypłat to efekt ich interwencji.

Pismo zaadresowane do wszystkich komendantów wojewódzkich, komendanta stołecznego i komendantów szkół policyjnych zostało opublikowane w poniedziałek na stronie Komendy Głównej Policji.



"W nawiązaniu do pisma z dnia 14 sierpnia 2018 roku (...) oraz w związku z zakończeniem analizy dotyczącej planowanych najbliższych wydatków jednostek Policji, odwołuję polecenie wstrzymania realizacji wszelkich wydatków w par. 3070 'wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane funkcjonariuszom' i polecam bieżącą realizację płatności w tym zakresie - poinformował szef KGP Jarosław Szymczyk.

Dodał, że "w ramach ogólnego planu finansowego policji powyższe wydatki nie są zagrożone".



- Komenda Główna Policji informowała już wcześniej, że wypłaty dodatków dla policjantów nie były zagrożone. Chodziło tylko o chwilowe zamrożenie tych wypłat dla bieżącej analizy finansów w jednostkach podległych Komendzie Głównej Policji - zaznaczył podkomisarz Robert Opas z KGP.

- Wszystkie zobowiązania wobec policjantów są realizowane na bieżąco, nikomu nie wstrzymano wpłat dodatków - powiedział.

Szef KGP wstrzymał dodatki

W połowie sierpnia szef KGP Jarosław Szymczyk w piśmie przekazanym komendantom wojewódzkim informował o wstrzymaniu wypłat dodatków. List upublicznił wówczas Zarząd Główny NSZZ Policjantów.

Szymczyk tłumaczył w nim, że wiceminister MSWiA Jarosław Zieliński wystąpił do premiera Mateusza Morawieckiego z pismem o stosowne zwiększenie budżetu policji.

Jankowski: gdyby pismo nie wpadło nam w ręce, komendanci realizowaliby polecenie

Wypłaty dodatków dla funkcjonariuszy wstrzymane. "Sięganie do kieszeni policjantów to zły pomysł" Komendant Główny... czytaj dalej » Zarząd Główny NSZZ Policjantów uważa, że wznowienie wypłat to efekt ich interwencji.



- Związki zawodowe nie zostały powiadomione drogą formalną, że komendant główny wstrzymuje wypłaty wydatków osobowych, a powinien to zrobić. Gdyby nie fakt, że pismo komendanta wpadło nam w ręce i nie zrobilibyśmy z tego użytku, informując o nim opinię publiczną, komendanci wojewódzcy bezwzględnie realizowaliby polecenie komendanta głównego - ocenił przewodniczący NSZZ Policjantów Rafał Jankowski.

Przyznał, że sam interweniował u komendanta Szymczyka i premiera Morawieckiego o zwiększenie budżetu. Jankowski dodał, że NSZZ Policjantów zwróci się także do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z prośbą o wyjaśnienie w jakiej sytuacji finansowej jest obecnie polska policja.



- Naszym zdaniem, ktoś nie mówi prawdy. Jeśli sytuacja policji jest kiepska i w kasie nie ma pieniędzy, to powinniśmy się o tym dowiedzieć i wspólnie pomyśleć co z tym zrobić - powiedział Jankowski.

"Oburzenie i zdziwienie wśród policjantów"

Po upublicznieniu pisma komendanta głównego policji w sprawie wstrzymania dodatków Jankowski zapowiadał w rozmowie z tvn24.pl wystąpienie do KGP o natychmiastowe wycofanie decyzji.

Andrzej Szary, szef wielkopolskiego związku zawodowego policjantów mówił 17 sierpnia TVN24, że pismo wywołało "oburzenie i zdziwienie wśród policjantów".

Policja zapowiada strajk włoski. "Akcja będzie kontynuowana aż do skutku" Związki zawodowe... czytaj dalej » - Policjanci nie będą mieli wypłacane miesięcznie kilkaset złotych, co powoduje, że przy takich skromnych budżetach będą mieli problemy z funkcjonowaniem do końca miesiąca i będą musieli zaciągać zobowiązania finansowe może u najbliższych, może znowu kolejne kredyty - argumentował.

Policyjne dodatki do pensji

W zakres "wydatków osobowych niezaliczanych do uposażeń wypłacanych funkcjonariuszom" - określonych w rozporządzeniu ministra finansów z 2 marca 2010 roku (w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych) - wchodzą między innymi:

- równoważniki pieniężne wypłacane funkcjonariuszom za brak lokalu mieszkalnego,

- pomoc mieszkaniowa,

- odprawy pośmiertne i zasiłki pogrzebowe,

- pozostałe należności funkcjonariuszy, w tym w szczególności: przejazdy do szkół oraz zwrot kwot pokrywających koszty nauki funkcjonariuszy pobieranych przez instytucje spoza Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji organizujące naukę,

- ryczałt za pranie odzieży ochronnej roboczej i specjalnej wykonywane we własnym zakresie, ryczałty za czyszczenie i naprawę wyposażenia specjalnego.