W Rumunii unijni przywódcy debatują o przyszłości wspólnoty

W środę szczyt w sprawie brexitu. Wyjście z UE zostanie...

Premier Theresa May chce odroczyć brexit do maksimum 30 czerwca. Europa skłania się raczej ku temu, by odłożyć brexit na znacznie dłużej. Sprawę komplikują wyboru do Parlamentu Europejskiego - jeśli Wielka Brytania będzie w UE 23 maja, to będzie musiała je przeprowadzić. Dlatego przywódcy europejscy pytają, co w zasadzie Theresa May chce osiągnąć, jeśli brexit zostanie odwleczony. Na dzień dzisiejszy data brexitu to 12 kwietnia, ale brytyjski rząd po cichu przygotowuje się do przeprowadzania wyborów do Parlamentu Europejskiego. Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.

