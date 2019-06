"Timmermans nie jest kandydatem kompromisu". Unijny szczyt w sprawie obsady kluczowych stanowisk





W niedzielę w Brukseli rozpoczyna się szczyt Unii Europejskiej. Liderzy trzeci raz będą próbowali na posiedzeniu Rady Europejskiej dojść do porozumienia w sprawie obsady kluczowych unijnych stanowisk, w tym funkcji szefa Komisji Europejskiej.

W niedzielę o godz. 18 rozpoczął się unijny szczyt w sprawie obsadzenia najważniejszych stanowisk w Unii Europejskiej.

"Timmermans nie jest kandydatem kompromisu"

Szczyt UE bez przełomu w sprawie najwyższych stanowisk Przywódcy unijni... czytaj dalej » Na unijne spotkanie w Brukseli przybył w niedzielę po południu premier Mateusz Morawiecki. Przed szczytem mówił w rozmowie z dziennikarzami, że jest przekonany, że "wiele delegacji, większość państw - jeśli nie wszystkie - żywią takie przekonanie, że powinniśmy znaleźć kandydata, który na tym najważniejszym stanowisku przewodniczącego Komisji Europejskiej będzie potrafił jednoczyć, będzie potrafił budować mosty, szukać kompromisów, czasem ponad różnymi zdaniami i podziałami". - Jestem przekonany, że będzie dzisiaj konstruktywna dyskusja - dodał.

Premier polskiego rządu pytany, czy takim szefem Komisji mógłby być kandydat socjalistów Frans Timmermans, odparł: - Frans Timmermans nie jest kandydatem kompromisu.

- Frans Timmermans jest oczywiście kandydatem, który bardzo mocno dzieli Europę i z całą pewnością nie rozumie Europy Centralnej, nie rozumie Europy, która wydobywa się z zapaści postkomunistycznej - ocenił Morawiecki.

Sceptycznie o kandydaturze Timmermansa wypowiedział się także premier Czech Andrej Babisz.

- Od początku Grupa Wyszehradzka wskazywała, że jest przeciw wyborowi kandydata wiodącego. Obawiam się, że ta osoba nie jest właściwa, aby jednoczyć Europę. W przeszłości nie był zbyt pozytywny wobec naszego regionu. Potrzebujemy geograficznej równowagi - powiedział dziennikarzom przed rozpoczęciem szczytu.

Premier Węgier Viktor Orban zaprotestował w liście do szefa Europejskiej Partii Ludowej (której członkiem jest partia węgierskiego premiera, Fidesz) Josepha Daula przeciwko udzieleniu poparcia kandydaturze Timmermansa na szefa Komisji. Jak dodał węgierski, taki scenariusz byłby "poniżający" i wskazał, że uderzyłoby to w "prestiż" EPL wśród wyborców tej rodziny politycznej.

Optymistycznie w rozmowie z dziennikarzami wypowiadał się prezydent Francji Emmanuel Macron. Jego zdaniem szefowie państw i rządów uzgodnią stanowiska w sprawie kandydatów na przewodniczących Komisji Europejskiej oraz Rady Europejskiej, a także Parlamentu Europejskiego, natomiast kwestia tego, kto obejmie kierownictwo Europejskiego Banku Centralnego zostanie zdecydowana na późniejszym etapie.

Propozycje Donalda Tuska

Jak przekazał wcześniej Reuters, powołując się na unijne źródła, szef Rady Europejskiej Donald Tusk podczas niedzielnego spotkania z liderami grup politycznych w europarlamencie na kilka godzin przed szczytem przedstawił swoją propozycję dotyczącą rozdziału unijnych stanowisk.

Jak podaje agencja, Tusk zaproponował, by stanowisko szefa Komisji Europejskiej przypadło socjalistom, a stanowiska szefa unijnej dyplomacji oraz przewodniczącego Parlamentu Europejskiego kandydatom centroprawicowej Europejskiej Partii Ludowej. Miał także sugerować, by na czele Rady Europejskiej stanął przedstawiciel koalicji liberałów.

Reuters dodaje, że przewodniczący RE nie wspomniał o kandydacie na stanowisko szefa Europejskiego Banku Centralnego.

Unijny szczyt może rozstrzygnąć, kto zostanie szefem Komisji Europejskiej Kandydatura... czytaj dalej » Polska Agencja Prasowa podaje, że na spotkaniu nie padły żadne nazwiska, ale Parlament Europejski podtrzymał swoje stanowisko w sprawie popierania tylko osób będących kandydatami wiodącymi. W jego ramach pretendentem do objęcia stanowiska szefa Komisji Europejskiej ze strony socjalistów jest obecny wiceprzewodniczący KE Frans Timmermans.



Źródło dyplomatyczne jednego z krajów członkowskich potwierdziło w rozmowie z PAP, że to właśnie jego kandydatura ma być omawiana podczas niedzielnego szczytu unijnych przywódców w Brukseli.

Do wyłonienia kandydata na szefa Komisji Europejskiej nie potrzeba w Radzie Europejskiej jednomyślności, lecz większości kwalifikowanej. Oznacza to, że "za" musi być co najmniej 21 krajów. Do blokady potrzeba z kolei co najmniej ośmiu państw. Pięć lat temu Jean-Claude Juncker został wybrany na szefa KE mimo sprzeciwu Wielkiej Brytanii i Węgier.

Rozmowy rozpoczęte na niedzielnym szczycie mogą być kontynuowane również w poniedziałek. Szefowi Rady Europejskiej zależy na tym, by do konsensusu przynajmniej w sprawie przewodniczącego KE doszło przed pierwszym posiedzeniem europarlamentu, który zbiera się w najbliższy wtorek - 2 lipca.

Kandydaci z największymi szansami

Brak porozumienia, na stole trzy nazwiska. Kto pokieruje Komisją Europejską? Przywódcy państw... czytaj dalej » Pojawiają się sugestie, że Manfredowi Weberowi, który jako kandydat Europejskiej Partii Ludowej na szefa KE nie zdołał zapewnić sobie większości, może przypaść stanowisko pierwszego wiceprzewodniczącego Komisji lub szefa Parlamentu Europejskiego. Jeśli rzeczywiście tak miałoby się stać, będzie bardziej prawdopodobne, że Weber zostanie przewodniczącym PE - wskazują źródła dyplomatyczne.



Kolejne stanowiska - szefa Rady Europejskiej i szefa unijnej dyplomacji - miałyby przypaść odpowiednio liberałom i chadekom. W pierwszym przypadku wskazuje się na kandydaturę premiera Belgii Charles'a Michela, ale dyplomaci nie są przekonani, że faktycznie obejmie on to stanowisko.



Jeśli chodzi następczynię wysokiej przedstawiciel do spraw polityki zagranicznej Federiki Mogherini, to w Brukseli wskazuje się Bułgarkę Kristalinę Georgiewą z Banku Światowego. Jej relacje z rządem w Sofii nie są najlepsze, dlatego źródła wskazują też inną Bułgarkę, komisarz do spraw gospodarki cyfrowej Mariję Gabriel, która zastąpiła Georgiewą, gdy ta odeszła z KE.

