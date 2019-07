"Nie będą to łatwe rozmowy". Unijni przywódcy znowu spróbują się dogadać





- Wierzę, że dzisiaj dokonamy bardzo znaczącego postępu - powiedział we wtorek premier Mateusz Morawiecki, komentując wyznaczone na godzinę 11 wznowienie szczytu Unii Europejskiej w Brukseli, który w poniedziałek znalazł się w poważnym impasie. Unijni przywódcy nie zdołali dojść do porozumienia w sprawie obsady najważniejszych stanowisk we Wspólnocie. Największy spór toczy się o stanowisko szefa Komisji Europejskiej, a dokładnie o kandydaturę Fransa Timmermansa.

- Generalnie nie będą to łatwe rozmowy, ale wierzę w to, że dzisiaj dokonamy bardzo znaczącego postępu. Może nawet uda nam się uzgodnić na poziomie Rady Europejskiej personalia - powiedział premier Morawiecki niedługo przed wznowieniem szczytu w Brukseli.

Cel: wypracować dobry kompromis

Szef rządu powiedział, że od poniedziałku "praktycznie bez przerwy" trwają konsultacje Grupy Wyszehradzkiej.

"Zakończyliśmy dzień porażką, co daje bardzo zły obraz" - Jest to po... czytaj dalej » - One mają służyć jednemu celowi: temu, żeby wypracować dobry kompromis. Polska chce, żeby kompromis był dobry, żeby uwzględniana była perspektywa Polski, perspektywa krajów wyszehradzkich i Europy Centralnej. Cieszę się bardzo, że tak się dzieje coraz bardziej, ale na pewno jeszcze przed nami długa droga, żeby uzgodnić ostateczne personalia - stwierdził Morawiecki.

Premier powtórzył także swoje wcześniejsze stanowisko w sprawie unijnych kandydatur.

- Nowe czasy potrzebują nowych ludzi, nowych idei, nowych otwarć. (...) Chcemy, żeby kandydaci byli dobrani na zasadach równowagi geograficznej. Ważne, żeby byli to kandydaci, którzy mają otwarte głowy i serca na Europę, która jest na różnym poziomie rozwoju, ze względów przede wszystkim historycznych - przekonywał szef rządu.

Jak dodał, "jesteśmy teraz w kluczowym momencie". - Jestem dobrej myśli, ale na pewno będą to bardzo trudne rozmowy - podkreślił jeszcze raz.

Szczyt w impasie

We wtorek przywódcy państw i rządów krajów Unii Europejskiej ponownie spróbują dojść do porozumienia w kwestii obsady najwyższych stanowisk we wspólnocie - szefa Komisji Europejskiej, przewodniczącego Rady Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i szefa unijnej dyplomacji.



Politycy mimo 19 godzin rozmów nie zdołali do tej pory wypracować porozumienia w sprawie podziału unijnych stanowisk i przewodniczący RE Donald Tusk w końcu zdecydował o zawieszeniu obrad szczytu na prawie dobę. Obrady zostaną wznowione o godzinie 11.

Źródła dyplomatyczne w Brukseli nie wykluczają, że liderzy krajów Unii będą musieli głosować, bo może się okazać, że jednogłośnie kandydatów wybrać się nie da.

Dwa scenariusze

Problemem nie do przezwyciężenia w poniedziałek okazała się kandydatura socjalisty Fransa Timmermansa na przewodniczącego Komisji Europejskiej. Głośno sprzeciwiła się jej m.in. Grupa Wyszehradzka, przeciwko oddaniu szefostwa Komisji socjalistom byli dodatkowo niektórzy liderzy partii politycznych należących do Europejskiej Partii Ludowej.

Jak wyjaśnił korespondent TVN24 z Brukseli Jacek Tacik, są dwa scenariusze wyjścia z impasu.

Według pierwszego, Donald Tusk przedstawi nowe nazwisko kandydata na szefa Komisji Europejskiej. Jeśli zdobędzie on poparcie większości krajów UE, doprowadzi to do szybkiego zakończenia pata. Jest to jednak scenariusz mało prawdopodobny. Szef Rady Europejskiej już wczoraj sondował nazwiska premiera Irlandii Leo Varadkara czy głównego unijnego negocjatora do spraw brexitu Michela Barniera, jednak żaden z nich nie uzyskał wymaganego poparcia 21 państw.



Drugi, bardziej prawdopodobny scenariusz zakłada, że na stole ponownie pojawi się nazwisko Fransa Timmermansa.

Kandydaturę Holendra najbardziej lobbuje Angela Merkel, ale także liderzy największych krajów UE, w tym Francji oraz Hiszpanii. Obecny wiceszef Komisji Europejskiej napotyka jednak na silny sprzeciw Grupy Wyszehradzkiej, przede wszystkim Polski.

Holender nie ma także poparcia Włoch, chociaż sprzeciw Rzymu wobec jego kandydatury nie jest aż tak stanowczy.