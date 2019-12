Prezydent i pierwsza dama na kolacji u królowej

Od kolacji liderów państw NATO z królową Elżbietą II w Pałacu Buckingham rozpoczął się wieczorem 70. jubileuszowy szczyt Sojuszu. W spotkaniu udział biorą między innymi prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką.

Erdogan postawił warunek. Duda: mam nadzieję, że znajdziemy dobre rozwiązanie NATO jest... czytaj dalej » Przywódcy 29 państw NATO spotykają się we wtorek i w środę w Londynie oraz podlondyńskim Watford, by uczcić 70. rocznicę powstania Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Inauguracją szczytu jest uroczyste przyjęcie, które wydaje królowa Elżbieta II w Pałacu Buckingham. Później w rezydencji i biurze premiera Wielkiej Brytanii oraz siedzibie rządu odbędzie się robocza kolacja, na którą liderów państw Sojuszu Północnoatlantyckiego zaprosił szef brytyjskiego rządu Boris Johnson.

Wieczorem na przyjęcie do królowej Elżbiety II przybyli między innymi prezydent Andrzej Duda z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą.

- Przy wszystkich różnicach, musimy rozmawiać o przyszłości NATO i naszych wspólnych strategicznych interesach - idę na to spotkanie ze stosunkowym optymizmem - wyznała niemiecka kanclerz Angela Merkel.

Następnego dnia przywódcy państw członkowskich będą przez trzy godziny obradować w Watford.

Krytyka ze strony Erdogana i Macrona

W ocenie analityków nie należy się też spodziewać przełomowych deklaracji - przywódcy państw członkowskich mają potwierdzić zobowiązanie do kolektywnej obrony oraz zatwierdzą poczynione już uzgodnienia na temat nowego podziału obciążeń finansowych tak, aby USA płaciły trochę mniej, a europejscy członkowie trochę więcej.

Szczyt odbywa się w cieniu rozbieżności co do tego, czym jest i czym ma być NATO. Jak zauważają komentatorzy, nie chodzi tylko o zastrzeżenia prezydenta USA Donalda Trumpa, który mówił, że NATO jest przestarzałe, a w zeszłym roku wspominał również o możliwości wystąpienia z niego przez Stany Zjednoczone. Zastrzeżenia co do formuły i działań Sojuszu Północnoatlantyckiego mają także prezydent Francji Emmanuel Macron oraz prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan.

Erdogan zapowiadał, że Turcja może sprzeciwi się natowskiemu planowi obrony państw bałtyckich, jeśli sojusznicy nie uznają za terrorystyczne ugrupowań, z którymi Ankara walczy.

Macron z kolei na początku listopada w wywiadzie dla tygodnika "Economist" powiedział, że brak przywództwa ze strony USA powoduje "śmierć mózgu" NATO.

Źródło: PAP/EPA / FACUNDO ARRIZABALAGA Przywódcy 29 państw NATO spotykają się w Londynie i podlondyńskim Watford