Erdogan postawił warunek. Duda: mam nadzieję, że znajdziemy dobre rozwiązanie

NATO jest związkiem prawie 30 krajów, które mają swoje interesy - powiedział prezydent Andrzej Duda w Londynie, pytany o stawiane przez Turcję warunki poparcia dla planu obrony państw bałtyckich. Wyraził nadzieję na znalezienie dobrego rozwiązania. Zaapelował też do prezydenta Francji Emmanuela Macrona, by nie mówił o "śmierci mózgu NATO", lecz przedstawił "konkretne" pomysły na poprawienie współpracy.

Prezydent Andrzej Duda, który przybył do Londynu na szczyt NATO, podczas jednej z towarzyszących wydarzeniu sesji dyskusyjnych został zapytany o słowa prezydenta Turcji.

Recep Tayyip Erdogan zagroził, że Turcja sprzeciwi się natowskiemu planowi obrony państw bałtyckich, jeśli sojusznicy nie uznają za terrorystyczne ugrupowań, z którymi Ankara walczy.

Duda podkreślił, że NATO jest aliansem niemal 30 krajów, które mają swoje interesy. - To wielkie pole do dyskusji, negocjacji - zauważył. Potwierdził, że w poniedziałek rozmawiał z Erdoganem. - Mam nadzieję, że znajdziemy dobre rozwiązanie - oświadczył.

Polski prezydent ocenił, że ustanowienie obecności na wschodniej flance było największym osiągnięciem NATO w ostatnich kilku latach. Było to - jak podkreślił - bardzo ważne zarówno dla naszego kraju, jak i krajów bałtyckich po tym, jak doszło do rosyjskiej inwazji w Gruzji czy na Ukrainie.

Duda: to był nasz sen, by przystąpić do NATO

Prezydent Duda podczas sesji mówił także, że Polska przez ponad 40 lat znajdowała się za żelazną kurtyną, a przełom nastąpił dopiero w 1989 r. Jak powiedział, staliśmy się wówczas członkiem wolnego świata, demokratycznej Europy.

Zapewnił, że to był "nasz sen", by przystąpić do NATO, najsilniejszego sojuszu obronnego na świecie, a także do Unii Europejskiej.

Apel do Macrona

Proszę prezydenta Francji Emmanuela Macrona, by nie mówił o "śmierci mózgu NATO", ale zaproponował, co konkretnie możemy zrobić, aby poprawić naszą współpracę – zaapelował prezydent Andrzej Duda. - Konkretnie, proszę - dodał polski polityk.

Podkreślił, że Sojusz Północnoatlantycki jest jednym z kluczowych elementów stabilizacji i bezpieczeństwa w Europie. Przyznał, że jest wiele napięć tak w NATO, jak i w Unii Europejskiej. - Ale te dwa sojusze – NATO i UE – to dwa największe sukcesy na świecie. To dwie najlepsze instytucje stworzone na świecie w ciągu ostatnich stu lat. Oczywiście, mamy napięcia, bo w obu tych sojuszach mamy wiele krajów i wiele interesów – przyznał prezydent.

Szczyt NATO w Londynie

Przywódcy 29 krajów Sojuszu Północnoatlantyckiego przybyli do Londynu, żeby w dniach 3 i 4 grudnia uczcić 70. rocznicę powołania organizacji, utworzonej, by zapewniać bezpieczeństwo i pokój w obszarze euroatlantyckim. Eksperci zwracają uwagę, że obchody będą naznaczone istotnymi podziałami w ramach Sojuszu - zarówno w samej Europie, jak i między partnerami transatlantyckimi.

Polskę na spotkaniu reprezentuje prezydent Duda. Prezydentowi towarzyszy m.in. szef jego gabinetu Krzysztof Szczerski. Do Londynu udają się też ministrowie: spraw zagranicznych - Jacek Czaputowicz i obrony narodowej - Mariusz Błaszczak.

We wtorek polska para prezydencka weźmie udział w przyjęciu wydanym dla uczestników szczytu przez Elżbietę II w Pałacu Buckingham. Później we wtorek w rezydencji i biurze premiera Wielkiej Brytanii oraz siedzibie rządu odbędzie się robocza kolacja, na którą liderów państw Sojuszu Północnoatlantyckiego zaprosił szef brytyjskiego rządu Boris Johnson.

