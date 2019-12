"Gdzie to się stało? Tam, gdzie ostrzyłeś narty. U tego Józka"

Mieszkali w Szczyrku od pokoleń, blisko siebie. Wokół drewnianego domu rodzinnego pobudowali murowane. Na Leszczynowej 6 żyli Józef z żoną, córką i wnukiem, z siostrzeńcem, jego żoną i ich trójką dzieci. W środę wieczorem, gdy córka była w pracy, dom przestał istnieć. Z rumowiska wydobyto osiem ofiar.

4 grudnia o godzinie 18.26 na Leszczynowej 6 w Szczyrku wybuchł gaz. Dwupiętrowy dom ze strychem runął i spłonął.

- Mieszkali tam Józef i jego żona Jolanta, ich córka Katarzyna z dziesięcioletnim synem, siostrzeniec Wojciech z żoną Anną i trójką dzieci. Najmłodsze miało trzy lata - wymienia Antoni Byrdy, burmistrz Szczyrku.

W momencie wybuchu Katarzyna była w pracy. Dom runął, zginęło osiem osób. Prokuratura o najbardziej prawdopodobnej wersji zdarzeń Trwa śledztwo w... czytaj dalej »

Do następnego dnia, do 11 w czwartek ratownicy wydobyli z tlącego się rumowiska ciała ośmiu ofiar, czworo dorosłych i czworo dzieci.

- Wychowywałam się z nimi, dlatego dla mnie to ogromna tragedia, ból serca ogromny - mówiła nam jedna z mieszkanek Szczyrku.

Dzieci z Leszczynowej 6 chodziły do dwóch szkół podstawowych w Szczyrku. W czwartek na lekcjach pojawili się psychologowie.

"Choćby łzę uronić"

Ludzie w Szczyrku dowiedzieli się o tragedii, zanim w mediach pojawiły się pierwsze informacje. W chwili eksplozji na Leszczynowej wstrząsnęło także ich domami. Najpierw usłyszeli wybuch, potem sygnały alarmowe karetek i wozów strażackich.

Żałoba w mieście zaczęła się, zanim ją formalnie ogłoszono. W Szczyrku wiedzą, jak nazywała się rodzina z Leszczynowej 6. To mała miejscowość, niespełna sześć tysięcy mieszkańców. Teraz dzwonią do nich turyści, pytają o to nazwisko. Żałoba w Szczyrku. Mieszkańcy opłakują ofiary katastrofy Boli ich... czytaj dalej »

- Tam się narty ostrzyło, smarowało - mówił starszy mężczyzna, który mieszka w Szczyrku od urodzenia.

- Na nartach razem jeździliśmy - powiedział pan Antoni. - Dzwonił do mnie pan z Warszawy, który przyjeżdżał na narty, i pyta, gdzie to się stało, co się stało. Mówię mu: tam, gdzie ostrzyłeś te narty, u tego Józka.

- Chciałam tu choćby łzę uronić - powiedziała pani Wanda, która od dwóch tygodni wypoczywa w Szczyrku. Straszny dzisiaj u nas był smutek na stołówce i w pokojach. Wszyscy tylko o tym mówią. Każdy miał nadzieję, że kogoś żywego wyciągną.











Rodzinny dom nienaruszony

Krótka, wąska, gęsto zabudowana Leszczynowa kończy się miejscem środowej katastrofy. Obok gruzowiska, w tym samym podwórzu stoi drewniany dom. Jak mówi burmistrz, nie został naruszony.

- To dom rodzinny Józefa, jego brata i siostry, matki Wojciecha. Cała trójka rodzeństwa poznała Zachód jeszcze w latach 60. Wszyscy jeździli na mistrzostwa w narciarstwie, zdobywali medale. Wojciech kontynuował tradycję, jeździł na snowboardzie - mówi Antoni Byrdy.

Józef i jego rodzeństwo pobudowali się wokół rodzinnego domu, postawili murowane domy. Brat i siostra - mama Wojciecha, ciągle tam mieszkają.

Za ich domami wznosi się zbocze Skrzycznego. To był ich stok, u podnóża prowadzili niewielki ośrodek narciarski z dwoma wyciągami, wypożyczalnią sprzętu i szkółką narciarską.

Rodzinny interes, jedna z pierwszych wypożyczalni sprzętu narciarskiego sportowego, warsztat z renomą.

- Wojtek, zaszczepiłeś w naszych dzieciach miłość do nart. Oni pokochali Ciebie, na zawsze zostaniesz w naszych sercach, ale my od wczoraj mamy w nim dziurę. Wojtek Ania Michalinka Cysia Staś jesteście najpiękniejszymi aniołkami, ale czemu już nie z nami. Świat jest niesprawiedliwy! Cudowna rodzina, wspaniali ludzie. Ciężko sobie z tym poradzić - napisała Anna w komentarzu pod postem pożegnalnym klubu narciarskiego Wojciecha. Źródło: Facebook/Kaimowka/ Kondolencje dla rodzin ofiar tragedii w Szczyrku

Elżbieta: Szczyrk już będzie inny bez was.

Oficjalna jest tylko liczba

Śledztwo w sprawie katastrofy budowlanej w Szczyrku prowadzi Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej. Śledczy potwierdzają oficjalnie liczbę ofiar, ale nie podają, kim one były. Ustalą to dopiero biegli po sekcji zwłok.

Akcja poszukiwawcza na Leszczynowej 6 jeszcze trwała do 15 w czwartek. Na teren wjechał ciężki sprzęt, weszli śledczy i eksperci od gazownictwa szukać przyczyn tragedii.

Burmistrz Szczyrku wydał w czwartek zarządzenie o wywieszeniu flagi państwowej z kirem na budynku urzędu. Zaapelował też do mieszkańców o nieorganizowanie imprez publicznych do 8 grudnia.