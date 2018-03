Nie ma żadnych przesłanek do tego, by ranga relacji polsko-amerykańskich miała być w jakikolwiek sposób obniżona - stwierdził w czwartek szef Gabinetu Prezydenta RP Krzysztof Szczerski. W Waszyngtonie spotkał się z Wessem Mitchellem, asystentem sekretarza stanu USA do spraw Europy i Eurazji. - Sojusz polsko-amerykański jest silny jak zawsze - ocenił prezydencki minister.

Szczerski po spotkaniu z delegacją Departamentu Stanu USA pod przewodnictwem Wessa Mitchella spotkał się z dziennikarzami.

- To była dobra, godzinna rozmowa. Przekaz jest jeden: sojusz polsko-amerykański jest silny jak zawsze - oświadczył Szczerski.

- Właśnie strategiczny sojusz polsko-amerykański, w zakresie bezpieczeństwa, rozwoju gospodarczego, współpracy energetycznej, współpracy ekonomicznej, który jest trwały, silny, bardzo bogaty w treść, zyskuje nowe treści, takie jak na przykład nasze członkostwo w Radzie Bezpieczeństwa (ONZ - red.). To powoduje, że mamy nowe tematy do współpracy polsko-amerykańskiej - wyliczał Szczerski.

Zaznaczył, że od lat zna się z Wessem Mitchellem, a przez ostatnie tygodnie był z nim w stałym kontakcie telefonicznym. - Teraz miałem możliwość bezpośredniej rozmowy - podkreślił.

Szef gabinetu prezydenta RP był pytany przez dziennikarzy o napięcia między Warszawą a Waszyngtonem.

- W rozmowie w Departamencie Stanu wyraźnie zarysowaliśmy, zgodnie z naszymi planami, program rozwoju relacji polsko-amerykańskich. Nie mówimy o jakimkolwiek cofaniu się, wręcz odwrotnie, zarysowaliśmy obszary, w których możemy mówić o perspektywach rozwoju relacji polsko-amerykańskich, pogłębienia tego sojuszu - powiedział.





Rozmowy z Amerykanami

Szef gabinetu prezydenta podkreślił, że rozmowy dotyczyły dwóch obszarów. Jeden z nich to strategiczny sojusz polsko-amerykański w zakresie bezpieczeństwa, rozwoju gospodarczego, współpracy energetycznej i ekonomicznej. Oświadczył, że "bardzo szczegółowo" strona polska omówiła z Amerykanami tematy dotyczące Ukrainy, polityki rosyjskiej, szczytu NATO w Warszawie z 2016 roku i przyszłego w Brukseli w 2018 roku, współpracy wojskowej i energetycznej.

Drugi obszar rozmów to - jak wyjaśnił minister Szczerski - "różnica zdań dotycząca oceny nowelizującej ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej".

- To rzeczywiście jest temat, gdzie opinie amerykańskie, także poza samą administracją prezydencką, ale także w ogólnym środowisku tutaj amerykańskim, są bardzo krytyczne i rzeczywiście ta dyskusja powinna być prowadzona, i będzie prowadzona.

Stwierdził, że "otwarciem" i "momentem przełomowym" była decyzja prezydenta o skierowaniu jej do Trybunału Konstytucyjnego, co w USA "zostało przyjęte dobrze".

Zdaniem Szczerskiego dzisiaj "rzeczywiście jest taki moment, w którym politycy powinni mówić na temat tej ustawy jak najmniej, dlatego że ona dzisiaj jest w Polsce przedmiotem namysłu i rozwagi Trybunału".

- Oczywiście ta rozbieżność zdań, to napięcie jest wyrażane przez różne środowiska - powiedział. - Natomiast chcę powiedzieć bardzo jasno: dyskusja na temat ustawy nie przenosi się na kwestie sojuszu polsko-amerykańskiego, nie przenosi się na relacje dyplomatyczne, nie przenosi się w jakikolwiek sposób na formalne czy realne relacje między naszymi dwoma państwami.

Dodał, że nie ma żadnych przesłanek, by mówić, że ranga relacji polsko-amerykańskich miała być "w jakikolwiek sposób obniżona".

Szczerski zaprzeczył, by jego wizyta w USA była "interwencyjna". Podkreślił, że została zaplanowana znacznie wcześniej.

Szczerski: nie ma problemu z umówieniem spotkania Duda - Trump

Pytany o ewentualność spotkania prezydentów Polski i USA odpowiedział, że dyskusje cały czas trwają. - Trudno, bym dzisiaj rozmawiał z osobami decydującymi o kalendarzu prezydenta Trumpa za państwa pośrednictwem. Od tego są bezpośrednie kanały rozmowy, by ustalać kontakty i terminy. Jeśli one się potwierdzą u obu prezydentów, jeśli obaj prezydenci będą mieli w tym samym czasie taką samą wolę do spotkania, to ono będzie miało miejsce - zaznaczył minister.

Dopytywany, czy jest problem z umówieniem tego spotkania, szef gabinetu prezydenta odparł, że "nie ma żadnego problemu z umówieniem żadnego spotkania, jest dzisiaj kwestia tylko dyskusji o tym, w jaki sposób uczynić je spotkaniem sukcesu".

- Po to spotykają się prezydenci, by móc ogłosić kolejne ważne decyzje - oznajmił.

A dopytywany, kiedy takie spotkanie mogłoby się odbyć, Szczerski odpowiedział, że "wtedy, kiedy dojrzejemy do sytuacji, kiedy będzie można po takim spotkaniu ogłosić kolejny ważny etap w relacjach polsko-amerykańskich".

Minister zastrzegł, że nikt nie ogłaszał dotąd żadnego terminu spotkania prezydentów Polski i USA. - Dzisiaj rozmawiałem o tym w Departamencie Stanu. Decyzja jest taka, że wszystkie opcje są możliwe, wszystkie opcje co do terminów spotkań i forum spotkań dwóch prezydentów są otwarte, żadna nie została zamknięta, nie mogę dzisiaj powiedzieć o terminie, ponieważ on na pewno nie nastąpi w ciągu dwóch, trzech dni - powiedział Szczerski.

Zapowiedział, że będzie rozmawiał z gabinetem wiceprezydenta USA Mike’a Pence’a. Stwierdził, że w imieniu Rumunii, organizującej najbliższy szczyt Trójmorza, będzie zabiegał o obecność Pence'a na nim.

Wykład i spotkanie w ONZ

Po spotkaniach w Departamencie Stanu Krzysztof Szczerski ma też w planach wykład i odpowiedzi na pytania ekspertów w prestiżowej, konserwatywnej Fundacji Heritage, która stanowi intelektualne i personalne zaplecze administracji prezydenta Donalda Trumpa.

Wykład poświęcony koncepcji Trójmorza został zatytułowany "Rozwijanie swobód i wolności gospodarczej poprzez Inicjatywę Trójmorza" (Advancing Liberty and Economic Freedom Through the Three Seas Initiative).

Spotkanie z ministrem Szczerskim w Fundacji Heritage zostało przygotowane wspólnie z polską Fundacją Warsaw Institute, ośrodkiem analityczno-badawczym koncentrującym się w swojej działalności na zagadnieniach bezpieczeństwa zbiorowego i problematyce bezpieczeństwa gospodarczego Polski.

Po spotkaniu w Fundacji Heritage Krzysztof Szczerski będzie rozmawiał z przedstawicielami wydziału do spraw europejskich w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego.

W trakcie wizyty Szef Gabinetu Prezydenta RP uda się także do Nowego Jorku, gdzie w piątek będzie dyskutował na temat zagadnień i planów związanych z objęciem przez Polskę w maju 2018 roku przewodnictwa Rady Bezpieczeństwa ONZ.