"Najważniejsze wydarzenie dyplomatyczne w Warszawie od czasu szczytu NATO"

W lutym w Warszawie odbędzie się zorganizowany przez Stany Zjednoczone szczyt na temat sytuacji na Bliskim Wschodzie. - To podkreśla rosnącą rolę Polski na arenie międzynarodowej i praktyczny wymiar partnerstwa polsko-amerykańskiego - ocenił Krzysztof Szczerski, szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy.

Sekretarz Stanu USA Mike Pompeo poinformował w piątek, że Stany Zjednoczone zorganizują międzynarodowy szczyt poświęcony sytuacji na Bliskim Wschodzie, w tym - w szczególności - roli, jaką pełni w regionie Iran. Spotkanie odbędzie się w Warszawie w dniach 13-14 lutego. Taką informację potwierdziło polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

"To podkreśla nasze znaczenie, rosnącą rolę Polski na arenie międzynarodowej"

W piątek po południu o planowanym spotkaniu mówił na konferencji prasowej prezydencki minister Krzysztof Szczerski.

Poinformował, że celem szczytu będzie "omówienie różnych wariantów scenariuszy dla szeroko rozumianego pokoju na Bliskim Wschodzie". - To jest miejsce, gdzie ściera się bardzo wiele interesów. Jest miejscem wielu konfliktów, wielu napięć. Ważne, aby podchodzić twórczo do sytuacji na Bliskim Wschodzie i szukać nowych dróg wyjścia - wskazywał szef gabinetu prezydenta RP.



Podkreślił, że "nie tylko Warszawa została wybrana jako miejsce konferencji, ale też Polska jako partner dla Stanów Zjednoczonych w dyskusji na temat poszukiwania nowych rozwiązań dla Bliskiego Wschodu".



- To podkreśla nasze znaczenie, rosnącą rolę Polski na arenie międzynarodowej. Także podkreśla praktyczny wymiar rozwijającego się partnerstwa polsko-amerykańskiego - stwierdził Szczerski.

W jego ocenie "to będzie najważniejsze wydanie dyplomatyczne w Warszawie od czasów szczytu NATO", który odbył się w stolicy Polski w lipcu 2016 roku.

Spotkania dwustronne prezydenta

Prezydencki minister podał, że "Andrzej Duda podejmie uczestników konferencji na jej rozpoczęcie na Zamku Królewskim w Warszawie". - Spotka się ze wszystkimi uczestnikami. Będą to ministrowie spraw zagranicznych kilkudziesięciu państw, ale także delegacje na różnym szczeblu - powiedział Szczerski.



- Przewidujemy też na dzień przed konferencją spotkania bilateralne prezydenta - zdradził. Powiedział, że prezydent na pewno spotka się z sekretarzem stanu USA.