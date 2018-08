"Mówił, że zabije szczeniaki, jeśli nie uda mu się ich sprzedać"

Video: Fakt TVN

Przyszli, zastrzelili zwierzęta. Bo minizoo było na terenie...

Zwierzęta trzymał nielegalnie w rejonie zagrożonym afrykańskim pomorem świń, ale do głowy mu nie przyszło, że władze przyślą myśliwego, który je zabije. Nie uśpi, lecz zastrzeli - i to nieudolnie. Czy to musiało się tak odbyć?

