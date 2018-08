Wyrzuciła noworodka z okna. Jest akt oskarżenia

Foto: tvn24 Video: tvn24

Pani Danuta udzieliła noworodkowi pierwszej pomocy

11.10 | Gdyby nie pani Danuta, nowo urodzony chłopiec prawdopodobnie by nie przeżył. Znalazła go na piaszczystej drodze przy osiedlowym śmietniku. – Byłam w szoku. Mąż myślał na początku, że to lalka. Tracił oddech – wspomina kobieta, która na co dzień pracuje jako pielęgniarka.

