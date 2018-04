Podrzucili śmierdzącą i żrącą substancję do aptek. "Widać, jak przygotowują się do akcji" Policja poszukuje... czytaj dalej » Wszystko działo się 21 lipca 2016 roku w Szczecinie. W godzinach od 3.00 do 4.00 w całodobowym lokalu gastronomicznym przy ulicy Krzywoustego nieznany sprawca pobił dwóch mężczyzn. Atakując drugiego użył niebezpiecznego narzędzia.

Sprawę bada policja pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Szczecin Śródmieście. Mężczyzny nie udało się znaleźć i sprawa została zawieszona.

- To postępowanie zostało odwieszone. Następuje to zazwyczaj w sytuacji, w której mamy istotne informacje, które mogą przyczynić się do rozwiązania tej sprawy. Stąd decyzja prokuratury o publikacji wizerunku tego mężczyzny - mówi kom. Mirosława Rudzińska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie.

Poszukiwany mężczyzna jest średniego wzrostu. Jest to brunet z tatuażami na obu ramionach i lewym przedramieniu.