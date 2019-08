Prokuratura już nie chce wznowienia procesu Kraski. "Zgody skazanego nie będzie"





Prokuratura oświadczyła, że nie chce już wznowienia postępowania w sprawie Arkadiusza Kraski, który przesiedział w więzieniu prawie 20 lat za podwójne zabójstwo. Wcześniej śledczy chcieli uniewinnienia mężczyzny, potem – jedynie ponownego procesu. Żeby skutecznie cofnąć wniosek o wznowienie postępowania, konieczna jest jeszcze zgoda skazanego, a tej nie będzie – zapowiada jego obrońca Michał Kałużny.

- W dniu 12 sierpnia 2019 r. do Sądu Najwyższego wpłynęło pismo od Prokuratora Regionalnego w Szczecinie w sprawie Arkadiusza K. W treści tego wniosku zawarte jest oświadczenie o cofnięciu wniosku o wznowienie postępowania. Skuteczne cofnięcie wniosku wymaga zgody skazanego - poinformował nas zespół prasowy Sądu Najwyższego.

Sąd Najwyższy odroczył decyzję w sprawie Kraski. "To jest zabawa czyimś życiem" Sąd Najwyższy... czytaj dalej » Potwierdza to w rozmowie z nami obrońca Arkadiusza Kraski, mecenas Michał Kałużny. - Taka zgoda w tej sytuacji jest konieczna - powiedział. I zapowiedział, że takiej zgody skazanego nie będzie. Dodał, że nie otrzymał jeszcze pełnej informacji i nie zna treści wniosku.

W sytuacji braku zgody Kraski, według Michała Laskowskiego, rzecznika prasowego Sądu Najwyższego, sprawa trafi na posiedzenie sądu, bez udziału stron.

- Trzech sędziów zdecyduje, czy ten wniosek jest zasadny, wtedy może wznowić i uchylić wyroki, które w sprawie zapadły, a nawet uniewinnić skazanego - mówi sędzia Laskowski. Jeśli SN uzna, że taki wniosek jest niezasadny, to wówczas wykonywana jest dalej kara, czyli Kraska wróciłby do więzienia.

Rzecznik SN ocenił, że są to nietypowe zmiany wniosków w tej samej sprawie. - Raczej na co dzień nie mamy do czynienia z taką zmiennością wniosków - dodał.

Bez komentarza

Sam Kraska również powiedział, że nie otrzymał informacji o zmianie stanowiska prokuratury i nie będzie na razie komentował sprawy.

Prokuratura Regionalna w Szczecinie również nie chciała komentować nam tej sprawy. Poproszono nas o wysłanie maila z zapytaniem – został wysłany chwilę po południu we wtorek. Na razie nie otrzymaliśmy na niego odpowiedzi.

Wniosek o wznowienie sprawy i - pierwotnie - uniewinnienie Kraski złożyła w marcu tego roku Prokuratura Regionalna w Szczecinie. We wniosku tym wskazywano, że podczas śledztwa mogło dojść do popełnienia przestępstwa m.in. preparowania dowodów i mataczenia, co wpłynęło na orzeczenie sądu.

Po wpłynięciu wniosku o wznowienie sprawy Kraski, Sąd Najwyższy na początku maja wstrzymał wykonywanie wyroku z 2001 roku wobec niego, a mężczyzna wyszedł na wolność. Łącznie z okresem aresztu był pozbawiony wolności przez niemal 20 lat.

Na początku lipca do Sądu Najwyższego wpłynęło kolejne pismo prokuratury, w którym zaskakująco zmieniono wniosek w sprawie Kraski i zwrócono się o wznowienie sprawy oraz przekazanie jej sądowi I instancji do ponownego rozpoznania, zamiast uniewinnienia.

- Są to bardzo nietypowe zmiany wniosków w tej samej sprawie. Nie jest w stanie odpowiedzieć na pytanie, z czego one wynikają. Na co dzień nie mamy do czynienia z taką zmiennością wniosków - komentuje Laskowski.

Na początku lipca, Sąd Najwyższy odroczył sprawę wznowienia postępowania i zobowiązał prokuraturę do przedstawienia w ciągu miesiąca "jednolitego i wewnętrznie niesprzecznego" stanowiska, co do nowych faktów lub dowodów w tej sprawie.

Sprawa Kraski była szeroko opisywana w mediach. Mężczyzna 7 marca 2001 roku został skazany przez Sąd Okręgowy w Szczecinie na dożywocie za przypisane mu podwójne zabójstwo we wrześniu 1999 roku. Wyrok ten utrzymał 3 lipca 2001 roku Sąd Apelacyjny w Poznaniu.

Jak pisały media, do zabójstwa doszło na tle porachunków między grupami przestępczymi - od ran postrzałowych w pobliżu jednej ze szczecińskich stacji benzynowych zginęli Marek C. i Robert S.

Kluczowe w oskarżeniu, a następnie skazaniu były zeznania dwóch świadków incognito. Obaj rozpoznali Kraskę jako tego, który był egzekutorem. Miał użyć broni z tłumikiem (badania balistyczne tego nie potwierdziły). Jeden z nich wskazał jeszcze Jarosława H., drugi go nie pamiętał. Takich nieścisłości w ich zeznaniach miało być sporo. Krasce alibi dali jego dziewczyna i kolega, którzy zeznali przed sądem, że razem oglądali wówczas mecz reprezentacji Polski w piłce nożnej.

Informację o wycofaniu wniosku prokuratury, jako pierwsze, podało Radio Zet.

