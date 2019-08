Wpatrzeni w telefony prawie wpadli pod tramwaj. Szli jak "smartfonowe zombie"

Video: Fakty o Świecie TVN24 BiS

"Przestańcie się bawić swoimi telefonami komórkowymi, bo od...

- Proszę państwa: personel pokładowy, jeśli się do was zwraca na samym początku i przekazuje wam naprawdę ważne informacje, że trzeba zapiąć pasy, że tu są awaryjne drzwi, to wyjmijcie te słuchawki z uszu, przestańcie się bawić swoimi telefonami komórkowymi, bo od tego zależy wasze życie, albo kondycja. To, w jakim stanie wyjdziecie - mówił w "Faktach o Świecie" TVN 24 BiS ekspert lotniczy Grzegorz Brychczyński. - Nie bez powodu w każdej linii lotniczej zaraz po starcie samolotu, kiedy wznosimy się na wysokość przelotową, rekomendujemy, bo nie możemy nikomu nakazać, zapięcie pasów na wypadek niespodziewanej turbulencji - tłumaczyła instruktorka personelu pokładowego Małgorzata Chojnacka.

