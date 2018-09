Wędkarz utopił się w Kanale Zielonym w Szczecinie. "Pływał tu codziennie"





Foto: TVN24 | Video: tvn24 Wędkarz utopił się w kanale w Szczecinie

81-latek utopił się w miejscu, gdzie obowiązuje zakaz kąpieli. - Łowił ryby. W pewnym momencie złożył wędkę, założył czepek kąpielowy i wskoczył do wody. Kilka razy machnął rękoma i zaczął iść na dno - mówi pan Grzegorz, świadek zdarzenia.

Dwóch mężczyzn utopiło się w Ustce Była akcja... czytaj dalej » Wszystko działo się we wtorek po godzinie 17. Jak informuje szczecińska policja, 81-latek pływał w Kanale Zielonym w Szczecinie prawie codziennie.

- To był wędkarz, którego trochę znam, widziałem go często tutaj. Tego dnia łowił ryby. W pewnym momencie złożył wędkę, założył czepek kąpielowy, rozebrał się i wskoczył do wody. Kilka razy machnął rękoma i zaczął iść na dno. Zadzwoniliśmy po pomoc - opowiada pan Grzegorz, świadek zdarzenia.

Na miejsce przyjechali ratownicy i wyciągnęli mężczyznę z wody. Akcja reanimacyjna trwała ponad pół godziny. Niestety, 81-latka nie udało się uratować.

W Kanale Zielonym w Szczecinie obowiązuje całkowity zakaz kąpieli. Teraz okoliczności zdarzenia zbadają śledczy.

Jeśli chcielibyście nas zainteresować tematem związanym z Waszym regionem - czekamy na Wasze sygnały/materiały. Piszcie na Kontakt24@tvn.pl.