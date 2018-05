Ze szpadlem na auto, bo uznał, że kierowca jedzie za szybko

Samozwańczy "szeryf" z podszczecińskiej wsi zaatakował szpadlem auto, którego kierowca - jego zdaniem - przekroczył prędkość. Nagrał to wideorejestrator, a sprawą zajmuje się już policja.

Ustowo to mała wieś położona tuż za granicą Szczecina. Leży wzdłuż prostej drogi, na uboczu, poza głównymi trasami. Wąska ulica, zabudowania blisko drogi – pewnie dlatego obowiązuje tu ograniczenie prędkości do 40 kilometrów na godzinę.

Jeden z mężczyzn postanowił, że będzie pilnował, by kierowcy przestrzegali wymaganej prędkości. Metoda, jaką wybrał, była jednak ekstremalna – tych, którzy jechali jego zdaniem za szybko, postanowił karać szpadlem.

13 maja około 20.30 akt samozwańczego wymierzania sprawiedliwości nagrał wideorejestrator zamontowany w samochodzie. Na wideo widać, jak mężczyzna wychodzi na środek drogi, wstrzymując ruch, po czym atakuje mijający go pojazd.

Kierowca zatrzymuje się i przez uchyloną szybę nawiązuje rozmowę z napastnikiem. – Co gościu? – dopytuje zaatakowany. – Nie widzisz, k..., ograniczenia, że jest 40? – denerwuje się napastnik.

Szpadel kontra kamera

- Masz fotoradar, gościu? – ripostuje kierowca. – A wiesz, co mam w ręku? – retorycznie pyta mieszkaniec Ustowa. – Widzę. Szpadel – stwierdza kierowca, po czym informuje agresora, że on ma za to kamerę i nagranie opublikuje w internecie.

Sprawa trafiła także na policję. - Policjanci z Mierzyna otrzymali od zawiadamiającego zgłoszenie o sytuacji na drodze, do jakiej doszło w dniu 13 maja 2018 roku. Policjanci prowadzą teraz postępowanie o wykroczenie, wstępnie zakwalifikowane jako spowodowanie zagrożenia w ruchu drogowym z udziałem pieszego, to jest o czyn z artykułu 86 Kodeksu wykroczeń – informuje nas podkom. Anna Gembala z Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie.

Napastnikowi grozi kara grzywny.

