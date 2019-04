Śmiertelnie postrzelił kierowcę. Policjant skazany

Krzysztof O. postrzelił śmiertelnie młodego kierowcę, gdy ten próbował uniknąć kontroli. Sąd Okręgowy w Szczecinie skazał go teraz na rok i sześć miesięcy więzienia. Policjant ma też zakaz wykonywania swojego zawodu i innych z dostępem do bronił palnej na okres dziewięciu lat. Dodatkowo ma zapłacić 30 tysięcy złotych zadośćuczynienia na rzecz matki zmarłego.

Do tragicznego zdarzenia doszło w Szczecinie w sierpniu 2016 roku.

Zgodnie z ustaleniami śledczych, Krzysztof O. z własnej inicjatywy i wbrew rozkazom przełożonego podjął działania zmierzające do ustalenia tożsamości mężczyzny prowadzącego samochód seat ibiza, który dwa dni wcześniej nie zatrzymał się do kontroli drogowej.

W pewnym momencie dostrzegł poszukiwany pojazd i zdecydował o zatrzymaniu kierującego nim mężczyzny - 22-letniego Cezarego S. Według zeznań policjantów, kierowca zignorował jednak polecenia i zaczął uciekać. Gdy jeden z funkcjonariuszy ruszył w stronę samochodu, kierowca miał go potrącić, w wyniku czego policjant został ranny. Wtedy, jak twierdzi, oddał on strzał ostrzegawczy, a gdy kierowca nie zatrzymał się, padł kolejny strzał - tym razem śmiertelny.

W czwartek sąd stwierdził, że Krzysztof O. przekroczył uprawnienia, ścigając kierowcę wbrew rozkazom.

22-latek był znany policji

Ofiara interwencji w Szczecinie to Cezary S., który był znany policji. Miał już wcześniej odebrane prawo jazdy, gdyż prowadził samochód pod wpływem alkoholu i środków odurzających.

W przeszłości miał zatargi z prawem. W czasie, gdy doszło do zdarzenia 22-latek powinien przebywać w zakładzie karnym, do którego nie wrócił po przepustce spowodowanej problemami ze zdrowiem. Tragiczna w skutkach interwencja nie miała jednak z tym nic wspólnego, bo nie miał on wtedy statusu osoby poszukiwanej.

