Koszmar bitych i gwałconych dzieci. Sąd częściowo zmienił wyrok

Sąd apelacyjny wydał wyrok w sprawie pary z Drawska Pomorskiego (Zachodniopomorskie), która maltretowała dwóch chłopców. W przypadku mężczyzny sąd prawomocnie uznał go za winnego, ale uchylił wyrok co do wymiaru kary 25 lat więzienia. W tym zakresie przekazał sprawę do ponownego rozpoznania. Kara dla matki została złagodzona - z 15 na 14 lat więzienia.

Skazani za piekło, które zgotowali dwóm małym chłopcom. Ziobro chce surowszych kar 25 lat za... czytaj dalej » Wyrok zapadł w czwartek przed Sądem Apelacyjnym w Szczecinie. Sędzia zgodził się na ujawnienie wizerunków i nazwisk skazanych - Marka Kwiatkowskiego i Katarzyny Więckowskiej.

Sąd uznał, że oskarżeni znęcali się nad dziećmi - chłopcy mieli wtedy 7 i 9 lat. Marek Kwiatkowski usiłował zabić jednego z chłopców. Wielokrotnie z dużą siłą uderzał go po całym ciele, rzucał nim o meble i o ścianę, w wyniku czego chłopiec doznał m.in. urazów głowy, złamania żeber, stłuczenia płuc, złamania kości krzyżowej, obustronnego złamania kości łonowej, obu kości kulszowych i stłuczenia serca. Mężczyzna dokonał też gwałtów na obu chłopcach.

Sąd Okręgowy w Koszalinie w 2018 roku skazał Katarzynę Więckowską na 15 lat więzienia, a jej konkubenta Marka Kwiatkowskiego – na 25 lat.

W czwartek sąd apelacyjny uznał prawomocnie, że Marek Kwiatkowski jest winny usiłowania zabójstwa, gwałtu na chłopcach oraz znęcania się ze szczególnym okrucieństwem. Sąd jednak uchylił wyrok co do wymiaru kary 25 lat więzienia i skierował sprawę do ponownego rozpoznania przez Sąd Okręgowy w Koszalinie. Prokuratura domaga się dla mężczyzny dożywocia.

Sąd apelacyjny jednocześnie zadecydował o zmniejszeniu kary dla matki chłopców do 14 lat więzienia.

Jak tłumaczył sędzia Andrzej Wiśniewski, kobieta została oczyszczona z zarzutu usiłowania zabójstwa jednego z chłopców. Sędzia wyjaśniał, że obrażenia, które zagrażały życiu chłopca, czyli m.in. stłuczenie serca i jelit, spowodował wyłącznie mężczyzna.

Groziło im dożywocie

Matka i konkubent katowali chłopców, ruszył proces opiekunek społecznych i kuratorek Przed Sądem... czytaj dalej » W styczniu 2018 roku matkę dwójki chłopców i jej życiowego partnera oskarżono o usiłowanie zabójstwa, psychiczne i fizyczne znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem nad dziećmi, spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu oraz narażenie dzieci na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia. Konkubenta oskarżono też o okrutne gwałty na chłopcach mających wówczas 7 i 9 lat. Za takie czyny groziło nawet dożywotnie więzienie.

Z ustaleń dokonanych w trakcie śledztwa wynika, że matka i jej konkubent znęcali się nad dziećmi od stycznia do marca 2016 roku.

Do pastwienia się nad dziećmi miało dochodzić, gdy chłopcy wraz z matką i jej konkubentem mieszkali w hostelu prowadzonym przez Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny w Drawsku Pomorskim, a kobieta i jej dzieci byli objęci nadzorem kuratora sądowego, opieką psychologiczną i pedagogiczną. Policję zawiadomić mieli dopiero lekarze, gdy młodszy z chłopców trafił do szpitala w krytycznym stanie. Nie uwierzyli matce, że został pobity przez rówieśników.

Według ustaleń śledztwa chłopcy byli brutalnie bici pięściami, pasem i różnymi przedmiotami, kopani, rzucani o meble i o ściany. Dochodziło do łamania im kości, oblewania wrzątkiem. Chłopców przetrzymywano też przez wiele godzin w wannie z zimną wodą, zmuszano do jedzenia surowego mięsa i potraw z pikantnymi przyprawami, a także zlizywania z podłogi jogurtu. Dzieci wożono w bagażniku samochodu, kazano im przez wiele godzin klęczeć z podniesionymi rękami i biegać nocami po polu.

Lekarze mówili, że ciała dzieci przypominały jeden wielki siniak.

Zwrot o 180 stopni

Prokuratura: 25 lat za koszmar bitych i gwałconych dzieci to za mało, chcemy dożywocia. Jest apelacja Prokuratura... czytaj dalej » Jak zaznaczył Maciej Załęski, rzecznik prasowy Prokuratury Regionalnej w Gdańsku, nad dziećmi znęcał się głównie mężczyzna, natomiast wina kobiety polegała głównie na przyzwoleniu na takie traktowanie chłopców.

Od połowy marca 2016 roku matka i jej konkubent przebywają w areszcie, a dzieci - pod specjalistyczną opieką lekarską i psychologiczną w jednej z placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Zanim sprawa trafiła do gdańskiej prokuratury, śledztwo w tej sprawie prowadziła Prokuratura Rejonowa w Drawsku Pomorskim. W 2016 roku oskarżyła ona matkę oraz jej konkubenta o psychiczne i fizyczne znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem nad dwoma synami kobiety.

Katarzyna Więckowska i Marek Kwiatkowski chcieli się poddać dobrowolnie karze. Prokurator prowadzący wówczas śledztwo na to przystał. K. miał dostać siedem lat więzienia, W. cztery lata. 10 lutego 2017 roku przed Sądem Rejonowym w Drawsku Pomorskim miał zapaść wyrok. Wtedy jednak w sprawie nastąpił zwrot.

Prokuratura Rejonowa w Drawsku Pomorskim pod naciskiem Prokuratury Krajowej wycofała się z ugody. Proces się nie rozpoczął, a sąd zgodził się na uzupełnienie materiału dowodowego.

Z wyrokiem nie zgodził się prokurator generalny

Skazani za piekło, które zgotowali dwóm małym chłopcom. Ziobro chce surowszych kar 25 lat za... czytaj dalej » Na początku kwietnia 2017 roku, decyzją Prokuratury Krajowej, śledztwo zostało przeniesione do Prokuratury Regionalnej w Gdańsku. We wrześniu 2017 roku prokurator tej jednostki zmienił kwalifikację prawną czynów zarzucanych podejrzanym. Obok znęcania się, zarzucił im usiłowanie zabójstwa dzieci, a mężczyźnie - gwałty ze szczególnym okrucieństwem na 7-latku i jego starszym o dwa lata bracie.

Jak wyjaśnił Maciej Załęski, zmiana zarzutów była efektem wielu nowych dowodów, jakie pozyskała gdańska prokuratura. Rzecznik dodał, że w toku postępowania, oprócz obszernej dokumentacji medycznej, pozyskano zeznania licznych nowych świadków, w tym lekarzy i pielęgniarek opiekujących się pokrzywdzonymi i aktualnych wychowawców z placówki opiekuńczej.

Załęski poinformował, że badania konkubenta matki chłopców wykazały zaburzenia osobowości w sferze seksualnej, które mogą być istotne w kontekście ustalenia motywów działania sprawców.

14 grudnia 2018 roku Katarzyna W. została skazana na 15 lat więzienia, a jej konkubent Marek K. – na 25 lat. W jego przypadku warunkowe zwolnienie mogłoby nastąpić dopiero po 20 latach.

Para otrzymała zakaz kontaktowania się z chłopcami przez 15 lat i miała zapłacić im zadośćuczynienie. Więckowska - 100 tysięcy złotych młodszemu synowi i 50 tysięcy starszemu. Kwiatkowski odpowiednio 150 i 100 tysięcy złotych.

Z wyrokiem Sądu Okręgowego w Koszalinie w 2018 roku nie zgodził się prokurator generalny Zbigniew Ziobro.

- Będziemy konsekwentnie domagać się kary dożywotniego pozbawienia wolności dla mężczyzny - zapowiedział wtedy Zbigniew Ziobro.

