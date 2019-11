Walczą z hejtem, który wylewa się na Kasię. Jako 13-latka była gwałcona przez księdza





Około 40 osób wzięło udział w pikiecie w centrum Szczecina pod hasłem #Murem za Kasią. Zgromadzeni manifestowali w ten sposób swoje poparcie dla ofiary skazanego księdza pedofila. Jej dane zostały ujawnione przez prawicowego publicystę.

Zachodniopomorskie środowiska lewicowe - szczeciński okręg Lewicy Razem i Dziewuchy Dziewuchom - zorganizowały na placu Adamowicza w Szczecinie pikietę pod hasłem #Murem za Kasią.

Skrzywdził ją duchowny, chrystusowcy "nie podważają jej krzywdy", ale kasacji nie wycofają To jeszcze nie... czytaj dalej » Katarzyna to imię nadane przez Duży Format "Gazety Wyborczej" ofierze księdza pedofila, który więził ją przez kilkanaście miesięcy, gdy miała 13 lat, bił i gwałcił. Ksiądz Roman B. usłyszał już wyrok czterech lat więzienia za to, co jej zrobił.

Przyrównał ją do prostytutki

Dodatkowo ofiara wystąpiła także o odszkodowanie od zgromadzenia swojego kata - Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej. Sąd przyznał jej milion złotych oraz 800 złotych miesięcznie dożywotniej renty. Obrońcy chrystusowców złożyli jednak kasację do Sądu Najwyższego - ten ma rozstrzygnąć sprawę 20 grudnia.

- To będzie jeden z najważniejszych wyroków związanych ze sprawą pedofilii w Kościele. Od dawna wspieramy Kasię i stajemy za nią murem. Apelujemy do sędziów, by podjęli dobrą decyzję - powiedziała nam Katarzyna Kotula, posłanka Wiosny. - Kasia walczy o swoje życie, od lat walczy z instytucją, która odebrała jej wszystko. Jest głosem wszystkich ofiar - dodaje.

Jednocześnie Katarzyna ma być ofiarą ataku internautów o poglądach prawicowych po tym, jak jej dane osobowe ujawnił publicysta Stanisław Michalkiewicz. Miał on też przyrównywać ofiarę księdza do prostytutki.

- Chcemy walczyć z hejtem, który wylewa się na Katarzynę. Ona ma zrujnowane całe życie, ludzie zarzucają, że powinna iść do pracy, a nie walczyć o zadośćuczynienia. Tymczasem nikt nie ma pojęcia, w jakim ona jest stanie. Potrzebuje długotrwałej, profesjonalnej opieki - mówi inna z organizatorek pikiety, aktywistka Dorota Markiewicz.

Podobne akcje odbywają się także w innych polskich miastach. Katarzyna jest szczecinianką.

