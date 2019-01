"Na razie się poddałem". Łukasz Berezak "zawiesza" swoją przygodę z WOŚP





"W związku z zaistniałą sytuacją, zawieszam swoją przygodę z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy" - napisał na jednym z portali społecznościowych Łukasz Berezak, jeden z najbardziej znanych wolontariuszy. Jak mówi jego mama, nastolatek bardzo przeżył śmierć prezydenta Gdańska i rezygnację Jurka Owsiaka z prowadzenia fundacji.

- Osobiście składam rezygnację z funkcji szefa fundacji, czyli z prezesa zarządu WOŚP - powiedział Jerzy Owsiak na poniedziałkowej konferencji prasowej. Zapewnił, że fundacja będzie dalej funkcjonowała.

Decyzja została podjęta po śmierci prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, który w niedzielę został zaatakowany nożem przez Stefana W. Stało się to podczas Światełka do Nieba Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W wyniku poniesionych ran prezydent zmarł następnego dnia.

Tego samego dnia Łukasz Berezak, 15-letni wolontariusz i przyjaciel Jerzego Owsiaka, poinformował na jednym z portali społecznościowych, że zawiesza swoją działalność związaną z Orkiestrą.





Pod postem pojawiła się fala komentarzy - także tych krytycznych.

"Nie wiem czy wiecie, ale ja też jestem człowiekiem i może po mnie tego nie widać, ale ja też mam tego wszystkiego dość, ciągłego hejtu i nienawiści. Na jakiś czas znikam i nie będę udzielać się na FanPage'u. W tym momencie się poddałem, kiedy będzie lepiej dam znać" - odpisał internautom.

"Walczymy, żeby się podniósł"

Usłyszał zarzut zabójstwa prezydenta, jest zgoda sądu na areszt. Napastnik się nie przyznaje Prezydenta... czytaj dalej » Jak mówi mama nastolatka Izabela Berezak, Łukasz bardzo przeżył to, co się stało w Gdańsku. - To uderzyło w Jurka, ale w Łukasza uderzyło trzy razu mocniej - mówi w rozmowie z TVN24.

Pani Izabela prosi, żeby uszanować decyzję jej syna. Zaznacza, że Łukasz nie zrezygnował z Orkiestry, a jedynie zawiesił swoją działalność. - Proszę nas zrozumieć, my w tej chwili walczymy o to, żeby on się podniósł, a nie będzie łatwo - tłumaczy.

Łukasz to jeden z najbardziej popularnych wolontariuszy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Nastolatek zmaga się z nieuleczalną chorobą, m.in. Leśniowskiego-Crohna, nadciśnieniem i osteoporozą. Miewa bardzo częste ataki bólu.

W tym roku, mimo stanu zdrowia, już po raz ósmy wyruszył z puszką na ulice Szczecina.

O Łukaszu Berezaku usłyszała cała Polska, kiedy jako 10-latek powiedział: "Dla mnie już nie ma ratunku, więc chciałbym pomagać tym, dla których jest jeszcze nadzieja".

#MuremZaOwsiakiem

"Do wielu z nas chyba do dziś nie dotarło, że Pawła nie ma z nami" To strata... czytaj dalej » Po informacji o rezygnacji Owsiaka z funkcji szefa WOŚP w sieci pojawiła się akcja #MuremZaOwsiakiem. Internauci nie zgadzają się z jego decyzją, bo "mieliśmy grać do końca świata i o jeden dzień dłużej".

- Będzie szansa wytłumaczyć, może go przekonać. Może to my po raz kolejny możemy go uwieść - tak rezygnację Jerzego Owsiaka skomentował w programie "Tak Jest" w TVN24 przyjaciel zmarłego prezydenta Pawła Adamowicza, Witold Bock. - Jerzy Owsiak stał się dobrem wspólnym Polaków - dodał.

Głos w sprawie zabrała także prezes Polskiej Akcji Humanitarnej Janina Ochojska.

"Jurek, nie możesz rezygnować z zarządzania swoim dziełem. Tragedia śmierci prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza nie ma nic wspólnego z finałem, świętem dobra. Jurek, jesteś nam potrzebny" - napisała na Twitterze. W wypowiedzi na antenie TVN24 dodała: "Kochamy cię".

