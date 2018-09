Tajemnica zniknięcia koszulki rozwikłana. Pomnik ponownie "ubrany"





W sobotę za zgodą władz miasta na pomniku Marynarza w Szczecinie zawisła koszulka z napisem "konstytucja". W niedzielę rano już jej tam jednak nie było. Aktywiści nie dali za wygraną i ponownie ubrali pomnik.

- Baner, który poprzednio był zawieszony na pomniku, został zdjęty przez policję. Po tym wydarzeniu wystąpiliśmy do prezydenta Szczecina z prośbą o zgodę na oficjalne ubranie pomnika Marynarza i taką zgodę otrzymaliśmy - wyjaśniała Anna Rybakiewicz z Komitetu Obrony Demokracji.

Koszulka została założona na pomnik przez przedstawicieli KOD w sobotę po południu i miała wisieć przez tydzień, do 16 września. - Tym razem lege artis zupełnie mamy pozwolenie od miasta. Z czystym sumieniem to zakładaliśmy, więc mam nadzieję, że to postoi trochę dłużej, że nikt nie spróbuje zniszczyć naszego dzieła - mówił jeden z przedstawicieli KOD.

Znikająca koszulka

Komuś pomysł się jednak nie spodobał. Koszulka nie przetrwała na pomniku nawet jednej doby. Już w niedzielę rano jej nie było. Zdjęło ją dwóch mężczyzn, których na gorącym uczynku przyłapała policja.

Podobno tłumaczyli, że nie wiedzieli, iż koszulka zawisła legalnie za zgodą prezydenta miasta. Mężczyźni byli nietrzeźwi i nie zostali jeszcze oficjalnie przesłuchani przez funkcjonariuszy. Prawdopodobnie stanie się to w poniedziałek. Sama koszulka, która była nieco zniszczona, wróciła do właścicieli, czyli przedstawicieli zachodniopomorskiego KOD. Ci wcześniej złożyli zgłoszenie na policję w sprawie kradzieży.



Aktywiści nie odpuścili. Naprawili koszulkę i w niedzielę o godzinie 14 ponownie ubrali w nią szczecińskiego Marynarza.

Akcja ubierania pomników

Akcja zakładania koszulek z napisem "konstytucja" na pomniki w polskich miastach rozpoczęła się w lipcu. Pierwszy raz założono ją na pomnik Lecha Kaczyńskiego w Szczecinie. Potem takie koszulki założono na kilkadziesiąt innych pomników w całej Polsce.



Koszulka na pomniku w Szczecinie ma wisieć do niedzieli. Organizatorzy akcji przekazali, że na wypadek, gdyby ponownie została zdjęta, mają już przygotowaną kolejną.

