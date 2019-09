Miała być wielka feta, był "malowany i klejony" lodołamacz. "Pełna inscenizacja, 'Miś'"





W Szczecinie zorganizowano fetę z okazji odbioru kadłuba lodołamacza Puma z udziałem ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marka Gróbarczyka. Jak jednak przekonuje pełnomocnik marszałka województwa zachodniopomorskiego do spraw gospodarki morskiej, kadłub wcale nie został ukończony - na zdjęciach widać, że niezaspawane elementy zaklejono taśmą i zamalowano. Nadzorujący budowę Polski Rejestr Statków przyznaje: tak przygotowany kadłub nie jest gotowy do wodowania.

W miniony piątek minister Gróbarczyk, który jest szczecińską "jedynką" w nadchodzących wyborach do Sejmu z ramienia Prawa i Sprawiedliwości, wziął udział w uroczystym podpisaniu protokołu zakończenia budowy stalowego kadłuba lodołamacza śródlądowego Puma i - jak sam przyznał minister - jego "gotowości do wodowania". Jednostkę buduje szczecińska stocznia Gryfia, a inwestorem są Wody Polskie.

- To mała jednostka, ale wielki krok dla Gryfii. Odbudowanie kompetencji przede wszystkim w zakresie budowy statków - powiedział minister Gróbarczyk podczas uroczystości. - Cieszę się i gratuluję prezesom i całemu zespołowi Gryfii, że poradziła sobie z tym zadaniem, bo przecież ten projekt miał upaść - dodał minister.

Poszedłby na dno?

- To mała jednostka, ale wielki krok dla Gryfii. Odbudowanie kompetencji przede wszystkim w zakresie budowy statków - powiedział minister Gróbarczyk podczas uroczystości. - Cieszę się i gratuluję prezesom i całemu zespołowi Gryfii, że poradziła sobie z tym zadaniem, bo przecież ten projekt miał upaść - dodał minister.

Jeden z pracowników stoczni zrobił jednak zdjęcia kadłuba, na których - według niego - widać, że w wielu miejscach kadłub nie jest zespawany, a tylko zaklejony taśmą i zamalowany – tak, by nie było widać dziur.

Fotografie opublikował na swoim portalu społecznościowym Rafał Zahorski, pełnomocnik marszałka województwa zachodniopomorskiego ds. gospodarki morskiej (marszałek jest z Platformy Obywatelskiej). – Przekazano niegotowy kadłub. Nie tylko nie był on całkowicie wyspawany, ale nawet nadbudówka nie była połączona z kadłubem. Pełna inscenizacja, Miś, Bareja mógłby pisać różne scenariusze – bulwersuje się Zahorski. Jego zdaniem, gdyby zwodować kadłub, poszedłby on na dno.

"Każdy stoczniowiec wie, że tak jest"

W weekend do tych zarzutów odniósł się sam Gróbarczyk, który niespodziewanie przyznał, że "są tam niedoróbki". – Dla każdego stoczniowca, dla każdego, kto cokolwiek miał wspólnego ze statkami, jest oczywiste, że tak jest po prostu. Po to jest cały proces kontroli jakości, aby takie rzeczy wychwytywać. Ten odbiór odbył się w oparciu o protokoły i nadzór pod kontrolą komórek kontrolnych i oceny jakości w poszczególnych przedsiębiorstwach, czyli Wody Polskie i Gryfia – komentował minister.

Okazuje się, że nadzór nad budową lodołamacza na podstawie umowy zawartej ze Stocznią Gryfia sprawuje Polski Rejestr Statków, a ten zaprzecza, by jego inspektorzy odebrali kadłub. – Nie jest on ukończony, nie jest gotowy do wodowania – poinformował nas Grzegorz Pettke, dyrektor Pionu Okrętowego PRS.

Dyrektor przyznał, że przedstawiciel PRS był na uroczystości na zaproszenie stoczni, ale nie uzgadniał z zarządem stoczni protokołu gotowości do wodowania.

74 miliony za cztery lodołamacze

Puma powstaje w ramach przedsięwzięcia "Budowa lodołamaczy dla RZGW Gdańsk" dofinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. W sumie powstać mają cztery lodołamacze, które będą służyły we flotylli lodołamaczy Wód Polskich na Dolnej Wiśle. Budżet całego przedsięwzięcia to 74 mln zł, a poziom unijnego dofinansowania to 85 procent.

Termin przekazania gotowego lodołamacza Puma do eksploatacji zaplanowano na koniec marca 2020 roku. – To zupełnie nierealna data – uważa Zahorski. Minister przekonuje, że termin jest realny.

PRS sprawuje nadzór nad budową lodołamacza śródlądowego PUMA na podstawie umowy zawartej ze Stocznią GRYFIA. Nadzór nad budową lodołamacza jest kontynuowany, kadłub nie jest ukończony. (...)

Kadłub nie został odebrany przed inspektorów PRS. PRS nie uzgadniał ze stocznią GRYFIA kwestii wystawienia protokołu gotowości do wodowania. Tak przygotowany kadłub nie jest gotowy do wodowania. Grzegorz Pettke, dyrektor Pionu Okrętowego, Polski Rejestr Statków

