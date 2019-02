Pijany Niemiec próbował zdać egzamin na prawo jazdy w Szczecinie

Foto: KMP w Szczecinie Video: Katarzyna Sosulska / Fakty po południu

Jechał pewnie, ale egzaminator wyczuł alkohol. Obywatel...

Obywatel Niemiec próbował zdać egzamin na prawo jazdy w Szczecinie. Najpierw bez problemu zaliczył łuk, ale kiedy egzaminator wszedł do samochodu, natychmiast wyczuł alkohol. I chociaż kursant jeszcze w samochodzie zapewniał, że nic nie pił, to w trakcie badania alkomatem przyznał, że już jedno prawo jazdy w Niemczech stracił. Właśnie za jazdę pod wpływem. Sąd ukarał go ekspresowo.

