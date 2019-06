Sześć osób zginęło w pożarze na A6. Na drugiej jezdni też doszło do wypadku





»

Najpierw karambol i tragiczny pożar, potem wypadek na drugiej jezdni. Na autostradzie A6 pod Szczecinem zderzyło się sześć aut i ciężarówka, a później jeszcze dwa osobowe. Zginęło 6 osób. Pierwsze zdjęcia dostaliśmy na Kontakt 24.

Bus wjechał w ciężarówkę. Trzy osoby ranne Trzy osoby... czytaj dalej »

W czasie, gdy na jezdni autostrady A6 w stronę Świnoujścia trwała jeszcze akcja ratunkowa po pierwszym wypadku, na drugiej nitce doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Jak wstępnie ustaliła policja, samochód, który jechał lewym pasem, nagle zahamował.

- To spowodowało, że jadący za nim pojazd nie miał czasu, żeby zahamować i wjechał w pojazd, który był przed nim - powiedziała Mirosława Rudzińska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie. Jak dodała, siła uderzenia była tak duża, ze auto obróciło się wokół własnej osi.

Cztery osoby zostały poszkodowane, trzy z nich przewieziono do szpitali.

Sześć osób zginęło w pożarze

Zajechał drogę i zatrzymał się na szybkiej trasie, bo inny kierowca jechał zbyt wolno Zdenerwował się... czytaj dalej » Dużo poważniejszy był pierwszy wypadek, do którego doszło po godzinie 13, 500 metrów za węzłem Wielgowo, na jezdni w kierunku Świnoujścia. Zderzyło się sześć aut osobowych i ciężarówka. Samochody zapaliły się.

- Wstępnie wiemy, że samochód ciężarowy uderzył w pojazd, który był przed nim. Siła uderzenia spowodowała, że pojazdy kolejno uderzały w auta poprzedzające - tłumaczy Rudzińska.

- Po ugaszeniu odnaleziono sześć ofiar, które poniosły śmierć - mówił na antenie TVN24 Tomasz Kubiak ze straży pożarnej w Szczecinie.

Jak mówiła na antenie TVN24 Paulina Targaszewska, rzecznik prasowy WSPR w Szczecinie, nie ma informacji, żeby wśród ofiar były dzieci.

Poza ofiarami śmiertelnymi, na miejscu przebadanych zostało szesnaście osób. - Cztery zostały przetransportowane do szpitali. Dwanaście zgłosiło się na przebadania do ratowników medycznych, natomiast nic im nie jest. Wśród tych dwunastu osób, którym nic nie jest, jest siedmioro dzieci - mówi Targaszewska.

Wśród czterech osób, które trafiły do szpitala, jedna w stanie ciężkim odleciała helikopterem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. - Kobieta miała uraz głowy, uraz klatki piersiowej i kręgosłupa - poinformowała Targaszewska.

Po godzinie 18 droga na pasie ruchu w kierunku Kołbaskowa, gdzie zderzyły się dwa auta, została odblokowana. Trasa jest wciąż nieprzejezdna w stronę Świnoujścia. Samochody kierowane są na objazd.

Zatrzymany kierowca tira

Karambol na A4. Sześcioro rannych, w tym dzieci Sześć osób, w tym... czytaj dalej » Postępowanie w związku z karambolem prowadzi Prokuratura Rejonowa Szczecin-Prawobrzeże.



- Postępowanie jest prowadzone w związku z podejrzeniem sprowadzenia katastrofy w ruchu drogowym, która skutkowała śmiercią osób. Tak to zdarzenie na tym etapie zostało zakwalifikowane. To jest przestępstwo zagrożone karą od dwóch do 12 lat pozbawienia wolności – przekazała rzeczniczka Joanna Biranowska-Sochalska.



Poinformowała, że do dyspozycji policji i prokuratury została zatrzymana jedna osoba, kierujący tirem, który uczestniczył w tym zdarzeniu.



- Na ten moment nikomu nie postawiono zarzutów. Postępowanie prowadzone jest w sprawie – zaznaczyła.

Źródło: Maps Google Do wypadków doszło na autostradzie A6 koło Szczecina

Jeśli chcielibyście nas zainteresować tematem związanym z Waszym regionem - czekamy na Wasze sygnały/materiały. Piszcie na Kontakt24@tvn.pl.