Kamień poświęcony Bartoszewskiemu w krzakach. "Podłość, skandal i małostkowość"





»

Kamień zniknął w rocznicę śmierci Władysława Bartoszewskiego Foto: tvn24 Video: tvn24 Kamień zniknął w rocznicę śmierci Władysława Bartoszewskiego 25.04 | Kilka dni temu nieznana osoba na Jasnych Błoniach w Szczecinie położyła głaz ze sławnym cytatem prof. Władysława Bartoszewskiego. We wtorek, w rocznicę śmierci Bartoszewskiego, na kilka godzin przed demonstracją z tej okazji, Zakład Usług Komunalnych usunął nieoficjalny pomnik. Okazało się, że wylądował w krzakach kilkaset metrów dalej. zobacz więcej wideo »

25.04.2015 | Wspomnienie Władysława Bartoszewskiego Foto: tvn24 Video: Fakty TVN 25.04.2015 | Wspomnienie Władysława Bartoszewskiego Jeszcze kilka chwil z Władysławem Bartoszewskim na koniec Faktów. Człowiek z krwi i kości – jego ważne słowa, zabawne anegdoty i cięte riposty, bo w tych był mistrzem. Miał życiową mądrość i ludzkie ciepło. Tego wszystkiego będzie bardzo brakować. zobacz więcej wideo »

Foto: tvn24 | Video: tvn24 Kamień zniknął w rocznicę śmierci Władysława Bartoszewskiego

Wyrzucony w krzaki, cytatem "warto być przyzwoitym" w kierunku ziemi - Zakład Usług Komunalnych usunął głaz, który ktoś postawił na Jasnych Błoniach w Szczecinie z okazji rocznicy śmierci Bartoszewskiego. Na urzędników posypały się gromy ze strony Komitetu Obrony Demokracji oraz Platformy Obywatelskiej.

"Warto być przyzwoitym. Wł. Bartoszewski" – głosi napis na dużym kamieniu położonym na trawniku w pobliżu Urzędu Miasta w Szczecinie i Pomnika Czynu Polaków, znanego jako "Trzy Orły". Głaz został podłożony tam przed minionym weekendem, na kilka dni przed rocznicą śmierci profesora Władysława Bartoszewskiego. Nikt nie przyznał się do jego podrzucenia.

Źródło: tvn24 Kamień zniknął w rocznicę śmierci Władysława Bartoszewskiego

Komitet Obrony Demokracji właśnie w tym miejscu we wtorek, gdy przypadła trzecia rocznica śmierci profesora, postanowił zorganizować demonstrację, która miała na celu uczczenie pamięci, jak napisali w zaproszeniu na to spotkanie, "jednego z ostatnich Wielkich Polaków". Przedstawiciele KOD-u tłumaczyli, że jak tylko dowiedzieli się o tym, że ktoś głaz ustawił, stwierdzili, że to idealne miejsce.

"W hołdzie Władysławowi Bartoszewskiemu – w trzecią rocznicę jego śmierci będziemy składać białe róże pod głazem na Jasnych Błoniach. Mamy już gdzie. Oportunizm władz Szczecina został przełamany przez samych mieszkańców – obok "Trzech Orłów" pojawił się piękny głaz, ciężki i twardy jak opoka, przypominający o fundamentalnej zasadzie społecznej" – pisali członkowie Komitetu na portalu społecznościowym, zachęcając mieszkańców do obchodów rocznicy.

Jednak Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie pokrzyżował plany KOD-u. O 15, na około trzy godziny przed planowaną demonstracją, pracownicy ZUK-u przy pomocy ciągnika usunęli samowolny pomnik.

- To jest podłość, skandal i małostkowość - ocenia Wojciech Dorżynkiewicz radny i członek szczecińskiego KOD-u. – Absolutnie nie był to dobry moment na to, aby ten głaz usuwać – dodaje Anna Rybakiewicz, także z KOD-u. Oboje podejrzewają, że "pomnik" przeszkadzał, ich zdaniem, "pisowskim władzom miasta". - Wiadomo, że Bartoszewski dla PiS był wrogiem numer jeden – uważa Dorżynkiewicz.

W tym samym czasie trwała rada miasta. Dorżynkiewicz oficjalnie zapytał, dlaczego pomnik wywieziono. Skierował pytanie w stronę dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Pawła Adamczyka, ale ten był zaskoczony tą informacją. Podobnie reagował pytany przez dziennikarzy prezydent miasta Piotr Krzystek. Skierowano nas w tej sprawie do Zakładu Usług Komunalnych.

- Zdecydowaliśmy o usunięciu głazu. To nie jest pomnik. Najpierw powinno do nas wpłynąć pismo i wtedy wydalibyśmy decyzję, a my nie dostaliśmy żadnego wniosku - mówi nam Andrzej Kusa, rzecznik Zakładu. – Głaz jest w tym momencie zabezpieczony – przekonuje.

Cytatem do dołu, na wybiegu dla psów

Jednak kamień udało się odnaleźć przedstawicielom zachodniopomorskiej Platformy Obywatelskiej i to nie w magazynach ZUK-u. Jak mówią, leżał w krzakach kilkaset metrów od miejsca, gdzie został położony. W parku dla psów i cytatem do dołu.

Oglądaj Wideo: tvn24 Politycy PO znaleźli kamień na wybiegu dla psów

- To jest absolutna małostkowość. Coś złego się dzieje w Szczecinie – ocenia Sławomir Nitras, poseł Platformy Obywatelskiej i jej kandydat na prezydenta Szczecina w jesiennych wyborach samorządowych. – Przypominam, że profesor Bartoszewski jest honorowym obywatelem Szczecina. To brak szacunku dla tego wielkiego człowieka – uważali poseł Nitras.

W środę KOD wystosował do prezydenta Krzystka list otwarty w sprawie uczczenia rocznicy śmierci profesora Bartoszewskiego. Czytamy w nim: "Zwracamy się z prośbą o wyznaczenie pilnego terminu spotkania, podczas którego wypracowany zostanie sposób zwrotu mieszkańcom Szczecina kamienia przypominającego o jednej z najważniejszej wartości, jaką powinny kierować się społeczeństwa".

KOD zapewnia także, że ufunduje tablicę "o ustalonej wspólnie treści i formie", która zostanie przymocowana do głazu zamiast napisu farbą.

Prezydent nie odniósł się jeszcze do tej propozycji.

Sylwetka Władysława Bartoszewskiego:

Historyk, więzień Auschwitz, żołnierz AK. Władysław Bartoszewski obchodziłby 96. urodziny Gdyby żył, Władysław Bartoszewski obchodziłby w poniedziałek 96.... czytaj dalej »



Jeśli chcielibyście nas zainteresować tematem związanym z Waszym regionem - czekamy na Wasze sygnały/materiały. Piszcie na Kontakt24@tvn.pl.