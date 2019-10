Wyrok skazujący Kraskę za podwójne zabójstwo uchylony. Będzie ponowny proces





Sąd Najwyższy uchylił we wtorek wyrok z 2001 roku skazujący Arkadiusza Kraskę na dożywocie za zabójstwo dwóch mężczyzn. Sprawa trafi do Sądu Okręgowego w Szczecinie do ponownego rozpoznania.

Sąd Najwyższy orzekł tak po rozpoznaniu pierwotnego wniosku prokuratury o wznowienie postępowania w sprawie Kraski. Wniosek ten został później wycofany przez prokuraturę. Skazany nie wyraził jednak zgody na jego wycofanie i SN musiał go rozpoznać.

Wtorkowe posiedzenie odbyło się bez udziału stron i publiczności.

"Dziewiętnaście lat, siedem miesięcy i sześć dni za niewinność". Arkadiusz Kraska na wolności Arkadiusz Kraska... czytaj dalej » Sprawę rozpoznał skład trojga sędziów Izby Karnej SN, któremu przewodniczy sędzia Barbara Skoczkowska.

Nowe dowody kluczowe

Tuż przed godz. 13 poinformowano, że decyzją SN wyrok skazujący Kraskę został uchylony a sprawa wróci do ponownego rozpoznania przed Sądem Okręgowym w Szczecinie.

- Nie budzi wątpliwości, że obraz dowodowy, jaki miały orzekające w tej sprawie sądy, był istotnie niepełny. Ujawnione obecnie nowe fakty i dowody mają kluczowe znaczenie - wskazał Sąd Najwyższy w uzasadnieniu wtorkowego orzeczenia uchylającego karę dożywotniego więzienia dla Arkadiusza Kraski.

"Odnosząc się do nowych faktów i dowodów, które przemawiają za wznowieniem postępowania w tej sprawie, wskazać należy, że kluczowe znaczenie mają tutaj czynności dowodowe przeprowadzone w trakcie śledztwa prowadzonego od 2018 r. przez prokuraturę, także te wskazujące na to, iż czynności podejmowane przez policję w pierwszym śledztwie były nieprawidłowe" - powiedział sędzia sprawozdawca Jacek Błaszczyk.

Jak dodał, obecnie nowymi faktami i dowodami, które zaważyły na decyzji SN były wykazane ostatnio m.in. podrobienie protokołu przesłuchania dwóch funkcjonariuszy policji, niewłączenia do akt pierwotnej sprawy niektórych materiałów i opinii lekarskich, pominięcie wyników "czynności oględzin stacji paliw w dniu zabójstwa", które zaprzeczały zeznaniom świadków anonimowych.

"Zachodzi bardzo istotna wątpliwość, czy świadkowie anonimowi w ramach swych zeznań mówili prawdę co do przebiegu zdarzenia, a zwłaszcza co do osoby sprawcy, i czy w ogóle byli oni naocznymi świadkami zdarzenia w kluczowym momencie" - podkreślił SN.

Prokuratura w ciągu ostatnich miesięcy kilkukrotnie zmieniała swój wniosek do Sądu Najwyższego w sprawie Kraski.

Rozbieżne wnioski prokuratury

Prokuratura Regionalna w Szczecinie złożyła w marcu wniosek o wznowienie sprawy i uniewinnienie Arkadiusza Kraski. W dokumencie wskazywano, że podczas śledztwa mogło dojść do popełnienia przestępstwa m.in. preparowania dowodów i mataczenia, co wpłynęło na orzeczenie sądu. W niewinność Kraski wierzyła najbardziej prokurator Bogusława Zapaśnik, ale nie tylko ona – niektórzy członkowie rodzin zabitych wówczas mężczyzn również bronili skazanego i w wypowiedziach dla mediów popierali wniosek.

Po wpłynięciu pisma o wznowienie sprawy Kraski, Sąd Najwyższy na początku maja wstrzymał wykonywanie wyroku z 2001 roku, a mężczyzna wyszedł na wolność. Łącznie z okresem aresztu był pozbawiony wolności przez niemal 20 lat.

Sprawa Arkadiusza Kraski przeniesiona do Lublina. Tak zdecydowała Prokuratura Krajowa Zapewnieniem... czytaj dalej » Na początku lipca do SN wpłynęło jednak kolejne pismo prokuratury, w którym zmieniono wniosek i zwrócono się o wznowienie sprawy oraz przekazanie jej sądowi I instancji do ponownego rozpoznania. Nie było już słowa o uniewinnieniu. Sąd Najwyższy zobowiązał wówczas prokuraturę do przedstawienia w ciągu miesiąca "jednolitego i wewnętrznie niesprzecznego" stanowiska, co do nowych faktów lub dowodów w tej sprawie.

Zwrot o 180 stopni

W połowie sierpnia do Sądu Najwyższego wpłynęło kolejne pismo od prokuratury. Zawierało ono oświadczenie o cofnięciu wniosku o wznowienie postępowania czyli śledczy wycofali się ze wszystkiego. Prokuratura Krajowa uzasadniała to tym, że - według niej - nie uzyskano żadnego dowodu wykluczającego dotychczasowe ustalenia sądu w sprawie Kraski. W materiale dowodowym brakuje faktów i dowodów, które pozwalałyby na wznowienie postępowania – argumentowała prokuratura.

Na takie rozstrzygnięcie musiałby jednak zgodzić się sam Kraska, a on kategorycznie tego odmówił. – W związku z tym, że nie będzie zgody skazanego Arkadiusza Kraski na cofnięcie wniosku o wznowienie postępowania, to sąd będzie ten wniosek rozpatrywał – informował jego obrońca.

Na drugi koniec Polski

Sprawa Kraski w ostatnich tygodniach przeniesiona została z prokuratury w Szczecinie do Lublina.

- W celu zapewnienia większego obiektywizmu w ocenie materiału dowodowego oraz uniknięcia stronniczości, zastępca Prokuratora Generalnego Krzysztof Sierak podjął decyzję o przekazaniu sprawy Arkadiusza Kraski poza obszar właściwości Prokuratury Regionalnej w Szczecinie. Została ona przeniesiona do Prokuratury Regionalnej w Lublinie – informował kilka tygodni temu dział prasowy Prokuratury Krajowej.

W ocenie mecenasa Kałużnego "jest to kolejna całkowicie niezrozumiała decyzja organów ścigania". - Wszystkie czynności w tym postępowaniu były prowadzone na terenie Szczecina i okolic, i przez wiele miesięcy pani prokurator (Bogusława) Zapaśnik te czynności wykonywała, i dlaczego sprawa została w tej sytuacji przeniesiona na drugi koniec Polski, tego nie potrafię zrozumieć – mówił wówczas Kałużny.

Tuż przed wtorkowym posiedzeniem sądu pojawiły się nowe rewelacje – jak opisał Onet.pl, niedawno do organów ścigania miał zgłosić się jeden z dwóch świadków incognito, który 20 lat temu zeznał, że to Kraska pociągnął za spust w trakcie feralnego wieczoru. Teraz miał przyznać, że wtedy skłamał pod wpływem przesłuchujących go policjantów. Prokuratura kategorycznie zaprzeczyła tym informacjom.

Tajemniczy świadek, rozbieżne wnioski prokuratury. Jutro decyzja w sprawie Kraski We wtorek Sąd... czytaj dalej » Sprawa Kraski była szeroko opisywana w mediach. Mężczyzna 7 marca 2001 roku został skazany przez Sąd Okręgowy w Szczecinie na dożywocie za przypisane mu podwójne zabójstwo we wrześniu 1999 roku. Wyrok ten utrzymał 3 lipca 2001 roku Sąd Apelacyjny w Poznaniu.

Kluczowe nagranie ze stacji

Jak pisały media, do zabójstwa w 1999 roku doszło na tle porachunków między grupami przestępczymi - od ran postrzałowych w pobliżu jednej ze szczecińskich stacji benzynowych zginęli Marek C. i Robert S., którzy byli łączeni z grupą przestępczą zajmującą się kradzieżą samochodów. Ich rodziny twierdzą, że próbowali skończyć ze swoją przeszłością.

Kluczowe w oskarżeniu, a następnie skazaniu, były zeznania dwóch świadków incognito. Obaj rozpoznali Kraskę jako tego, który był egzekutorem. Miał użyć broni z tłumikiem (badania balistyczne tego nie potwierdziły). Jeden z nich wskazał jeszcze Jarosława H., drugi go nie pamiętał. Takich nieścisłości w ich zeznaniach miało być sporo – między innymi dokładne miejsce i przebieg wydarzeń, które miały nie pokrywać się z nagraniami z monitoringu stacji.

Krasce alibi dali jego dziewczyna i kolega, którzy zeznali przed sądem, że w tym czasie razem oglądali mecz reprezentacji Polski w piłce nożnej. Polska zremisowała wówczas bezbramkowo z Anglią.

