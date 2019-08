Dzieci bawiły się w parku, gdy nagle zapadła się ziemia. Zajrzały do środka i zobaczyły trumny

W parku w szczecińskim Dąbiu, jak zawsze, bawiły się dzieci. Nagle zapadła się tam ziemia, na szczęście nie wpadły do środka. Zaciekawione zajrzały jednak do dziury. Wtedy zobaczyły dwie trumny. Zawiadomiły dorosłych. Grobowiec ma zostać niebawem zabezpieczony.

W piątek, jak prawie każdego dnia, w parku przy ul. Puckiej w szczecińskiej dzielnicy Dąbie bawiły się miejscowe dzieci. W pewnym momencie tuż obok placu zabaw zapadła się pod nimi ziemia.

- Biegałem z kolegami i potknąłem się o taką dziwną ziemię - opowiada nam Filip, jeden z chłopców, którzy odkryli grobowiec. Chłopcy wrócili sprawdzić, czemu ziemia się zapadła. Zaczęli rękoma poszerzać otwór i wtedy zobaczyli dwie trumny.

Zobaczyli dwie trumny

To, co odkryli pod ziemią, zmroziło wszystkich. "W parku przy ul. Puckiej zapadła się ziemia i odkryła grobowiec z dwiema trumnami. Trumny wyglądają na cynowane. Grobowiec ma około 2 metry na 2 metry i około 1,5 metra głębokości" – poinformowała Rada Osiedla Dąbie.

- Od razu poprosiliśmy o pomoc straż miejską i policję. Pełnią teraz całodobową wartę przy dziurze, by nikt tu nie wchodził - przekazał nam Andrzej Kus, rzecznik miasta do spraw komunalnych i ochrony środowiska.

Przez niewielki otwór o szerokości około 20 centymetrów widać małą murowaną komnatę i dwie zdobione trumny. Do poniedziałku wyrwa w ziemi ma zostać zabezpieczona tak, by nie stwarzała zagrożenia dla mieszkańców.

Przedwojenna nekropolia

Grobowiec sprawdzą służby sanitarne oraz historycy. Zbadają między innymi, kiedy odbył się pochówek. Wiadomo, że w miejscu obecnego Skweru Świetlińskiego (oficjalna nazwa parku), do lat 30. ubiegłego wieku znajdował się cmentarz, który funkcjonował tam od początku XIX wieku.

Wiadomo, że miał on charakter ekumeniczny – chowano na nim osoby wyznania ewangelickiego, katolickiego i mojżeszowego. Pochowano tu także zmarłych jeńców francuskich z czasów wojny z lat 1870-1871.

Pan Sławomir, z którym nasza ekipa rozmawiała na miejscu, mieszka w Dąbiu od dziecka. Pamięta jeszcze cmentarz, bo przechodził przez niego w drodze na katechezę. Czasem z innymi rówieśnikami zaglądali do grobowców podobnych do tego, który odkryto w piątek. - To nie był normalny cmentarz. Chowano tu bogatych ludzi, bo były grobowce murowane, trumny ozdobne. W tamtych czasach normalnego śmiertelnika nie było na to stać - uważa.

Przewiduje także, że podobnych grobowców w pobliżu jest znacznie więcej. - One były co metr, co dwa - przypomina sobie.

W latach 70. XX wieku teren uprzątnięto i zmieniono w park. Nie usunięto jednak wszystkich grobów – wciąż widoczne tam są elementy fundamentów grobowców czy pozostałości po płytach nagrobnych.





